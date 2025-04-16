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Во всех районах Иркутска устраняют последствия урагана

Привлечено около 140 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

После ветра с порывами 20−25 м/с в Иркутске очищают улицы от мусора, сломанных деревьев и веток. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

— Сегодня привлечено около 140 человек. Они работают как вручную, так и с применением техники, — сообщил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Проезжую часть механизированным способом подмели на Сурнова, Седова, 25-го Октября, 3-го Июля, Чкалова, Желябова, Карла Маркса, Волгоградской, Новаторов, Академической, Мухиной, Гончарова, 2-й Железнодорожной, Помяловского, Красноказачьей, бульваре Гагарина.

По другим адресам убрали мелкий мусор и очистили тротуары.

Напомним, за прогнозом погоды на ближайшие дни корреспондент КП-Иркутск обратилась к начальнику Иркутского центра Юлии Яньковой.