Во всех районах Иркутска устраняют последствия урагана

После ветра с порывами 20−25 м/с в Иркутске очищают улицы от мусора, сломанных деревьев и веток. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
— Сегодня привлечено около 140 человек. Они работают как вручную, так и с применением техники, — сообщил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Проезжую часть механизированным способом подмели на Сурнова, Седова, 25-го Октября, 3-го Июля, Чкалова, Желябова, Карла Маркса, Волгоградской, Новаторов, Академической, Мухиной, Гончарова, 2-й Железнодорожной, Помяловского, Красноказачьей, бульваре Гагарина.
По другим адресам убрали мелкий мусор и очистили тротуары.
Напомним, за прогнозом погоды на ближайшие дни корреспондент КП-Иркутск обратилась к начальнику Иркутского центра Юлии Яньковой.