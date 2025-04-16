ГК «ВИС» увеличила штат рабочих на четвёртому мосту через Обь до 400 человек

Подрядчик строительства четвёртого моста через Обь в Новосибирске — ГК «ВИС» — существенно увеличил штат занятых на объекте рабочих. Об этом в среду, 16 апреля, сообщает пресс-служба застройщика.
По данным компании, сейчас на возведении переправы на обоих берегах задействованы около 400 человек (по данным на 1 февраля, их было 250), которым в течение летнего сезона предстоит выполнить большой объём работ.
Так, на правобережной развязке моста с сегодняшнего дня изменилась схема проезда на площади Будагова: там временно сузили проезжую часть для замены дорожного полотна на сопряжениях новых съездов с действующей улично-дорожной сетью.
Также на правом берегу идёт подготовка к началу благоустроительных работ в районе парка «Городское начало». Там уберут временный строительный городок, вывезут технику и мобильные сооружения.
На левом берегу строители приступили к устройству дорожной одежды на участке от тоннеля под Транссибом до пункта взимания платы.
Самый большой объём работ будет выполнен на левобережной развязке. Сейчас на трёх её съездах возводят подпорные стены, ещё на одном — бетонируют плиту проезжей части. А в створе улицы Станиславского возобновили работы по устройству рамповой части 45-метрового путепровода тоннельного типа под железнодорожными линиями.
«К середине апреля стройготовность эстакады основного хода составляет 95%, основного хода автодороги — 74%, правобережной развязки — более 95%, левобережной — выше 73%. Почти на 90% готов один из путепроводов тоннельного типа. По всему концессионному проекту готовность составляет более 84%», — уточнили в пресс-службе ГК «ВИС».
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в мэрии Новосибирска опровергли бездействие по ремонту Октябрьского моста.