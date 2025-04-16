Умерла актриса театра «Ленком» Нина Горшкова

Умерла 90-летняя актриса Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Нина Горшкова. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Горшкова, по информации театра, на протяжении долгого времени боролась с тяжелой болезнью. Коллеги и друзья актрисы выразили искренние соболезнования ее родственникам.
«Ее талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории “Ленкома”. Память о Нине Павловне будет жить в наших сердцах, спектаклях и каждом уголке этого театра, который она так любила», — сказано в заявлении театра.
Горшкова работала в «Ленкоме с 1961 года. Она принимала участие в таких спектаклях, как “Ночное чудо”, “Ромул Великий”, “Бременские музыканты”, “Лабиринт”, “Золотой ключик”, “Царь-рыба”, “Голубая роза”, “Гамлет” и в многих других представлениях. Последний раз актриса играла роль Берты в “Поминальной молитве”.