Участие в «беспроигрышной лотерее» привело омича к потере 85 тысяч рублей

В Омске 47-летний испытатель авиадвигателей заявил в полицию о краже. Мужчина попробовал выиграть полмиллиона рублей в так называемой беспроигрышной лотерее. На каждом этапе взаимодействия с мошенниками он переводил им все больше денег, согласно условиям игры. В итоге потерял 85 тысяч рублей.
«Для включения в список участников требовалось разместить скриншот поста: прилагалась ссылка, по которой следовало пройти. Так мужчина оказался втянут в “первый тур розыгрыша”, где перевел 150 рублей на указанный номер банковской карты. Однако с каждым следующим этапом запрашиваемые суммы увеличивались от 1 500 до 45 000 рублей», — говорится в сообщении УМВД региона.
Лишь когда организаторы лжелотереи попросили перевести на их счет 75 тысяч рублей, омич догадался, что был обманут. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Полицейские в очередной раз напомнили местным жителям, что сообщения от незнакомцев о розыгрышах следует игнорировать. «Участие в лотереях с дорогими призами никогда не проводится только по телефону или в интернете», — добавили в МВД.
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