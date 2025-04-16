Нерест щуки начался прямо в Петербурге. У самца — специфическая задача

Нерест щуки (икромёт) происходит весной, сразу после таяния льда, когда вода прогревается до 3−5 градусов. Рыбы с глубины подходят к берегу, на мелководье. Это завораживающее зрелище: рыбы шумно плещутся, из воды постоянно появляются спины и плавники. Кажется, будто они играют. Как правило, за одной самкой следуют сразу несколько самцов.