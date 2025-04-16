Нерест щуки начался прямо в Петербурге. У самца — специфическая задача

Нерест щуки (икромёт) происходит весной, сразу после таяния льда, когда вода прогревается до 3−5 градусов. Рыбы с глубины подходят к берегу, на мелководье. Это завораживающее зрелище: рыбы шумно плещутся, из воды постоянно появляются спины и плавники. Кажется, будто они играют. Как правило, за одной самкой следуют сразу несколько самцов.
«В этот раз я наблюдал, как за невестой “ухаживал” один жених, но очень крупный, по размеру лишь немного меньше своей избранницы», — рассказывает Павел Глазков.
Самец всюду плавает за своей избранницей. Его задача — на мелководье прижать самку к траве, чтобы буквально выдавить из неё икру и сразу же оплодотворить её.
«Парочка словно специально несколько часов нерестилась около экологической тропы, чем привлекла к себе внимание посетителей заказника. Уверен, что мало кому ранее приходилось видеть это таинство! Теперь подобные вещи можно наблюдать, не покидая Северную столицу — благодаря экологическим маршрутам», — отмечает Павел Глазков.
Отметим, что у петербургских рыбаков сейчас горячая пора — идёт корюшка. В городе начали работать сезонные точки по продаже рыбы с запахом огурца.