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Минтруда сказало, можно ли оформить отпуск с выходного дня в Беларуси

Минтруда Беларуси ответило на вопрос про оформление отпуска с выходного дня.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, можно ли оформить отпуск с выходного дня в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве акцентировали внимание, что оформить трудовой отпуск с праздничного, то есть выходного дня нельзя. Кроме того, в Минтруда отметили, что сотрудник не может отказаться от переноса рабочего дня.

Кстати, Минтруда сказало, как часто белорусов могут привлекать к работе в выходные дни.

Тем временем Минтруда сказало про доплату за работу в выходные дни в Беларуси.

А еще Минтруда сказало об увеличенной в пять раз доплате к пенсии в Беларуси с 1 мая для ряда белорусов.