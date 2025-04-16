Минтруда сказало, можно ли оформить отпуск с выходного дня в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве акцентировали внимание, что оформить трудовой отпуск с праздничного, то есть выходного дня нельзя. Кроме того, в Минтруда отметили, что сотрудник не может отказаться от переноса рабочего дня.
Кстати, Минтруда сказало, как часто белорусов могут привлекать к работе в выходные дни.
Тем временем Минтруда сказало про доплату за работу в выходные дни в Беларуси.
А еще Минтруда сказало об увеличенной в пять раз доплате к пенсии в Беларуси с 1 мая для ряда белорусов.