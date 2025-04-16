В уфимском Затоне появится велодорожка протяженностью 5 км

Он отметил, что решение принято в ответ на просьбу жителей микрорайона создать здесь участок «Уфимского ожерелья». Предполагается, что велодорожка пройдет вдоль улицы Диниса Булякова, проспекта Дружбы народов и Затонского шоссе. Здесь оборудуют освещение и другую инфраструктуру. Предполагается, что строительство велодорожки завершат в следующем году. Ратмир Мавлиев назвал примерную дату — 1 октября. В планах строительство велодорожки, ведущей в Дёму.