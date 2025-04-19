Опасные связи германского капитала

«Текучесть кадров» в промышленности — этот вопрос является злободневным и сегодня. Тому, как побороть это явление, посвящена статья секретаря Горьковского обкома ВКП (б) М. Родионова. И это не случайно: Горький (ныне Нижний Новгород) — один из важных промышленных центров. Автор рассказывает, как удержать кадры от перехода на другие предприятия: дать работникам не только зарплату, но и создать необходимые социально-бытовые условия, начиная от качественного питания в заводской столовой, а также обеспечить их жильём. Такой подход вполне актуален и сегодня.