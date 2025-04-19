Опасные связи германского капитала

Автор: Иван Егоров, редактор интернет-сайта газеты «Правда».
19 апреля 1945 года, четверг, № 93 (9864).
Открывающая номер редакционная статья «Могущество советской демократии» подчёркивает роль СССР как главной силы в разгроме фашизма. Основой победы названо морально-политическое единство общества, укреплённое социализмом. Советский строй доказал превосходство в военной стратегии и организации тыла: индустриализация и коллективизация позволили перестроить экономику, снабдив армию всем необходимым.
«Никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своём узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, советскую власть — власть трудящихся, что отстаивают то дело, победа которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого труда», — в подтверждения своих слов цитируют авторы статьи В. И. Ленина.
Центральная тема военной хроники — продолжающаяся Земландская наступательная операция. В сводке — сообщения об успешных действиях по уничтожению противника на суше, море и в воздухе. Военкор «Правды» сообщает подробности взятия города Фишхаузен.
Публикуется Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями за успешное выполнение заданий Правительства в области изготовления и обеспечения Красной Армии топографическими картами генералов, офицерского, сержантского, рядового и вольнонаемного состава военно-топографической службы Красной Армии.
Вторая полоса номера наполнена сообщениям об экономической жизни страны. Здесь и ход посевной в подмосковной Коломне, и весенние работы на чайных плантациях в Абхазии, и рассказ о проблемах трактористов в Южном Казахстане, и отчёт о перевыполнении плана по колосовым из Полтавы и Харькова, и сводки о темпах сева хлопка из Баку. В Сибири поля освободились от снега и прошли весенние дожди, в Барнауле вспаханы первые 200 га целины. Широкая география сводок отражает масштаб весенних работ в СССР.
«Текучесть кадров» в промышленности — этот вопрос является злободневным и сегодня. Тому, как побороть это явление, посвящена статья секретаря Горьковского обкома ВКП (б) М. Родионова. И это не случайно: Горький (ныне Нижний Новгород) — один из важных промышленных центров. Автор рассказывает, как удержать кадры от перехода на другие предприятия: дать работникам не только зарплату, но и создать необходимые социально-бытовые условия, начиная от качественного питания в заводской столовой, а также обеспечить их жильём. Такой подход вполне актуален и сегодня.
Первый секретарь ЦК КП (б) Эстонии Николай Каротамм рассказывает о том, как работает партийный актив в трудных условиях после освобождения республики от немецкой оккупации. Статья старается зарядить оптимизмом, и с учётом военной обстановки это вполне понятно. И всё же в тексте неоднократно говорится о проблемах с бывшими гитлеровскими пособниками в Эстонии. Сегодня мы знаем, что борьба с ними уже после освобождения республики стоила жизни многим коммунистам. В нынешней же Эстонии тех, кто поддержал нацистов, сделали героями…
В международном обозрении сводки с Западного фронта, текст выступления президента США Трумэна по радио, новость о принятии в Румынии закона о наказании военных преступников.
Автор разоблачает механизмы восстановления немецкого империализма и предупреждает: без ликвидации экономической базы милитаризма (как предписывала Крымская конференция) война повторится. Прав был автор «Правды» или нет — судить читателям, которым мы предлагаем сегодня ознакомиться с этой статьёй.
Опасные связи
В дни окончательного краха гитлеровской Германии развернули отчаянную закулисную активность немецкие магнаты промышленности и финансов. Иностранная печать полна сообщений о происках немецких пушечных королей на территории, оккупированной союзниками, о поездках коммивояжёров немецкого империализма в нейтральные страны, о тайных переговорах, о тёмных финансовых манипуляциях. В качестве последней ставки немецкие империалисты пускают в ход свои международные экономические связи, которые сослужили им такую большую службу после прошлой войны.
Напомним хотя бы о проделках известной немецкой фирмы Карл Цейсс, специализировавшейся на выработке военных оптических приборов.
Мирный договор запретил производство таких приборов в Германии. Но это не смутило изворотливых владельцев фирмы Цейсс. Они организовали с помощью английских и голландских финансистов дочернее общество «Нединско» на нейтральной территории, в Голландии. Правление общества «Нединско» обосновалось в Гааге, а его завод был построен в Венло в нескольких минутах езды от немецкой границы. На этом заводе немцы продолжали беспрепятственно выпускать военную оптику. Одновременно Карл Цейсс, заключивший картельное соглашение с американской компанией «Бауш энд Ломб», фиктивно передал свои патенты американцам.
В период между двумя войнами немцы сумели привлечь к финансированию Германии известные американские и английские банковские группировки. Им в немалой степени принадлежит сомнительная заслуга восстановления и развития германской военной промышленности. По данным министерств финансов и торговли США, к 1943 году американцы владели в Германии имуществом в 1290 миллионов долларов. Ни в одной другой стране, за исключением Канады, нет таких крупных американских капиталовложений. Прямые американские капиталовложения в немецкие промышленные предприятия достигали 206 миллионов долларов. В списке этих предприятий значились заводы: автомобильные, машиностроительные, металлоизделий, электротехнические и телефонного оборудования, — словом, важнейшие предприятия военной промышленности.
Чем руководствовались американские и английские дельцы, помогавшие вчерашнему врагу восстанавливать военную мощь?
Есть исторический анекдот о римском императоре Веспасиане. Стяжатель Веспасиан ухитрился установить налог на мочу, против чего возражал его сын Тит. Получив первые платежи по новому налогу, император поднёс деньги к самому носу Тита со словами: — Не пахнут!
Такой философии придерживаются и международные дельцы, преспокойно прикарманивающие деньги, приобретённые ценой крови.
Но попутно эти дельцы руководствуются и другими мотивами. Полезно вспомнить, что в те дни, когда состоялась злосчастная сделка в Мюнхене, немецкие промышленники заключили аналогичное соглашение в Дюссельдорфе с некоторыми своими английскими коллегами. Дюссельдорфское соглашение полностью соответствовало мюнхенскому духу и откровенно служило экономической агрессии.
Картельные соглашения помогли немцам подчинить своему контролю значительную часть мирового производства важнейших стратегических материалов. Это показывает достаточно наглядно практика двух гигантов промышленности — Международного стального картеля и Международного картеля химических продуктов.
В двадцатых годах Международный стальной картель охватывал сталелитейные фирмы Германии, Франции, Бельгии, Люксембурга и Саарской области. Он устанавливал для своих участников производственные квоты. В 1933 году немецкие промышленники возглавили восстановление стального картеля, распавшегося под ударами экономического кризиса. На этот раз картель принял ещё более широкий характер, к некоторым из его синдикатов присоединились английские, а затем и американские фирмы. Производство его участников регулировалось теперь путём экспортных ограничений.
В то время как ещё в середине двадцатых годов французская стальная промышленность не отставала от немецкой, к началу Второй мировой войны её мощность составляла лишь ⅖ мощности немецкой стальной промышленности. Американский еженедельник «Нью Рипаблик» пишет: «Международный стальной картель представлял собой одно из наиболее действенных орудий экономической войны Германии. Политика картеля, несомненно, служила основой, на которой Германия имела возможность строить конкретные планы восстановления своего политического господства в Европе».
Сказанное можно с полным основанием отнести и к деятельности Международного картеля химических продуктов. Это колоссальное объединение держалось на трёх китах: на концернах: «И. Г. Фарбениндустри» в Германии, «Дюпон де Немур» в Соединённых Штатах Америки и «Империал кемикл индастрис» в Англии. Вокруг Международного картеля химических продуктов вращались менее крупные планеты: объединения по производству взрывчатых веществ, красителей, изделий из пластмассы, фармацевтических продуктов и других химикалий. Таким образом «И. Г. Фарбениндустри» оказался связанным с 63 фирмами в одной Америке. Вся эта система была спаяна множеством патентных и лицензионных договоров.
Немецкие промышленники весьма ловко пользуются патентными соглашениями. Ещё четверть века назад покойный Ллойд Джордж говорил по адресу немцев: «Они патентуют каждую комбинацию, например, в области химических соединений, какую только можно себе представить. Многих из этих комбинаций синдикаты сами ещё никогда не испытали. Их не существует на практике ни в Германии, ни в какой-либо другой стране».
Очень многие из этих патентов берутся вовсе не для того, чтобы разрабатывать их в Англии, а для того, чтобы предотвратить их разработку.
В последующие десятилетия немцы ещё шире развили такую практику. Именно путём подобных уловок им удалось затормозить производство в США синтетического каучука и синтетической нефти.
Немцы использовали картельные связи и для экономического шпионажа. «И. Г. Фарбениндустри» создал в Америке специальный шпионский центр под видом дочернего предприятия «Кемнико». Ему была поставлена задача — разведывать новшества в химической промышленности США.
Подкомиссия американского сената по расследованию деятельности картелей, возглавляемая сенатором Килгором, констатировала по поводу соглашений в химической промышленности: «На основании этих соглашений немцы получили возможность ограничивать американское производство, заимствовать у нас важную для них техническую информацию и заложить основы шпионажа и пропаганды».
«Комите де форж», комитет тяжёлой промышленности, монополизировавший производство стали во Франции, снабжал Германию крупными поставками железной руды в разгар военных действий между французской и немецкой армиями. Французская руда доставлялась бельгийской фирме «Юнион экономик бельж-люксембуржуаз», а из Бельгии реэкспортировалась в Германию. Когда в сентябре 1939 года французские войска очутились всего в нескольких километрах от орудийных заводов немецкого промышленника Рехлинга, им запретили обстреливать эту кузницу вражеского оружия. Тут сказалась всесильная рука де Венделя, хозяина «Комите де форж»: как могли французские пушки обстреливать неприятельские заводы, работавшие на французском сырье?
Не мудрено, что в числе предателей-квислингов, сотрудничавших с немцами в период оккупации во Франции, в Бельгии, в Чехословакии, подвизались промышленники из крупных монополистических объединений. «Комите де форж» поставил все свои предприятия на службу германской военной машине, установив тесную связь с концерном «Германн Геринг». По существу же Вендель запродал оккупантам Лотарингию, где находится большинство его заводов.
За океаном немцы сумели сохранить благодаря картельным связям значительную часть своих ценностей. Некоторые американские и английские фирмы, связанные с международными картелями, услужливо помогли немецким партнёрам скрыть их собственность от конфискации союзными властями. Секвестрированные в США предприятия немецкой группы Международного картеля химических продуктов были переданы «на хранение» английскому партнёру «Импириал кемикл индастрис». Концерн «И. Г. Фарбениндустри» перевёл на имя американской компании «Стандарт ойл» 2000 своих патентов; точно так же поступили и другие немецкие фирмы.
Американские газеты сообщили о совещании крупнейших немецких промышленников с представителями гитлеровских властей, состоявшемся в Страсбурге в августе прошлого года. Страсбургское совещание рассматривало вопросы восстановления немецкой промышленности по окончании войны. Как и после прошлой войны, немецкие планы уделяют виднейшее место использованию международных экономических связей, в частности картельных соглашений.
По-видимому, немецкие пушечные короли уповают на старую шекспировскую формулу: «Когда деньги идут впереди, все дороги открыты». Но этим упованиям не суждено сбыться.
Крымская конференция провозгласила решимость трёх великих союзных держав «ликвидировать или взять под контроль всю германскую промышленность, которая могла бы быть использована для военного производства». Только такое решение вопроса может обеспечить подлинное экономическое разоружение Германии. Лишённые экономического могущества, немецкие империалисты утратят и свои опасные связи.
Б. ИЗАКОВ