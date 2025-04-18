3-й Белорусский фронт развивает успех

Автор: Иван Егоров, редактор интернет-сайта газеты «Правда»
18 апреля 1945 года, среда, № 92 (9863)
Приказом Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза И. В. Сталина Командующему 2-го Украинского фронта Маршалу Советского Союза Р. Я. Малиновскому и руководимым им войскам объявлены благодарности. В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом Цистерсдорф, представляются к награждению орденами, сообщается о проведении салюта.
Публикуется Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза Главному Маршалу Авиации А. А. Новикову за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом отвагу и геройство. Рядом Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Орденами Красной звезды Саратовской военно-картографической фабрики НКО и Московской военно-картографической части за образцовое выполнение заданий Правительства в области изготовления и обеспечения Красной Армии топографическими картами.
Передовица озаглавлена так: «Благодарность товарища Сталина». В ней говорится о значении благодарности Верховного Главнокомандующего для бойцов Красной Армии в завершающий этап Великой Отечественной войны.
С огромным волнением вчитываются воины в слова грамоты с благодарностью товарища Сталина. Эти грамоты мы получаем после каждой операции, участие нашего соединения в которой отмечено приказом Верховного Главнокомандующего. Сталинское спасибо прибавляет нам силы, ведёт в бой… Бой за Альтдамм шёл несколько дней, но, когда нам передали слова сталинской благодарности, — усталость как рукой сняло. Руки снова потянулись к оружию.
Грамоты, вручаемые отличившимся, воспринимаются как высшая честь не только на фронте, но и в тылу: матери солдат хранят их как реликвии.
Третья полоса номера посвящена героям, получившим благодарность Верховного Главнокомандующего. Среди них старшина Маркел Фролов, получивший 13 грамот. «Правда» публикует о нём очерк и в качестве иллюстрации приводит фотокопию врученной благодарности.
Исполнилось три месяца существования Академии медицинских наук СССР. Её президент, академик, Герой Социалистического Труда Н. Н. Бурденко на страницах «Правды» рассказывает о первых шагах новой Академии, её перспективах и трудностях.
В международном обозрении — сводки с Западного фронта, выступления президента США Трумэна, рассказы о положении дел в Польше. Сообщается, что сформировано новое финское правительство.
Не забывает «Правда» рассказать своим читателям и о новостях культуры: о новой для Большого театра постановке — балете «Раймонда».
Поэт Самуил Маршак высмеивает высказывание Геббельса о том, что в допущенных им ошибках и заблуждениях виновата человеческая природа:
Конечно, в этом спору нет.
Виновна та природа.
Что породить могла на свет.
Подобного урода!
В военных сводках в центре внимания бои на Земландском полуострове: советские войска с тяжёлыми боями прорвали немецкую оборону. Враг удерживает лишь юго-западную оконечность о полуострова. Предлагаем нашим читателям ознакомиться с репортажем военного корреспондента «Правды» с места событий.
Бои на Земландском полуострове
(От военного корреспондента «Правды»)
Войска 3-го Белорусского фронта, развивая успех, за несколько дней очистили от противника почти весь Земландский полуостров и подошли к портам Фишхаузен и Пиллау.
Немцы ожесточённо сопротивляются. Борьба идёт на каждый дом, каждую траншею.
Южнее населённого пункта Норгау советские воины вели бои за рощи «Фигурная» и «Квадратная». Немцы ещё несколько месяцев назад создали здесь сильную оборону, а с высоток, господствующих над окружающей местностью, простреливали каждую пядь земли.
Успех боя решило мастерство наших офицеров. Командир батареи самоходных орудий лейтенант Довгань приказал командирам самоходок Осадчему и Дядко прикрыть фланги наступающих войск, а остальным орудиям двигаться вперёд, подавляя огонь противника, расчищая путь нашей пехоте. Самоходные орудия устремились к первой линии немецких траншей.
Отсюда самоходные орудия двинулись к другому населённому пункту. На рощи южнее этого места противник вёл сильный миномётный и пулемётный огонь. Самоходки подошли на короткую дистанцию и дружным огнём заставили немцев рассеяться.
Пропустив орудия и часть пехоты, гитлеровцы, спрятавшиеся с пулемётами и автоматами в волчьих ямах, пытались нанести удар в спину нашим бойцам. Но уловка неприятеля была быстро разгадана командиром наступающей части. Разбившись на небольшие группы, наши бойцы окружали волчьи ямы и тех немцев, которые поднимали руки, брали в плен, а продолжавших сопротивляться уничтожали.
Кроме немецких дивизий и полков, находившихся на Земланде, в последнее время на защиту порта Пиллау были брошены остатки войск, разбитых южнее Кёнигсберга и в районе Гдыни и Гданьска. Немцы надеялись этими силами удержаться на полуострове. Но масштабы и темпы нынешнего наступления Красной Армии превзошли все их ожидания.
Тысячи пленных во главе со своими офицерами от обер-лейтенанта до подполковника идут по дорогам в тыл наших войск. Очутившись в окружении или будучи обойдены и блокированы нашими наступающими частями, они вынуждены были сложить оружие.
Путь нашим войскам преграждают двухэтажные железобетонные доты, танки и самоходные орудия, врытые в землю, противотанковые рвы и водные преграды. Всё это использовано немцами для обороны. В населённых пунктах Рогенен, Шоршенен, Лингенау все жилые постройки были приспособлены к круговой обороне, и из каждого подвала вёлся прицельный огонь.
В ходе наступления, когда для северной группировки врага создалась угроза быть отрезанной, немцы на узком участке фронта за один день предприняли 11 ожесточённых контратак с танками и самоходными орудиями. В эти дни были введены в бой гитлеровские «гренадёры» в возрасте от 17 до 19 лет. Они прибыли на восьми транспортах, и их сразу же бросили в контратаки. Но дело с их приходом не улучшилось, враг вынужден отступать.
Этот пункт прикрывал аэродром, станцию железной дороги, шоссе и лесной массив с большими подземными складами боеприпасов. Перед Зеераппеном тянулись сплошные траншеи полного профиля с развитой системой ходов сообщения в глубину обороны. Все кирпичные здания были приспособлены для обороны, дороги минированы.
В штурме этого опорного пункта участвовали наши самоходные орудия. Они подавили огневое сопротивление врага и ворвались на северо-западную окраину Зеераппена. За ними пошли пехотинцы. По траншеям они быстро проникли во все уголки населённого пункта, в подвалы зданий, откуда выбивали немцев гранатами.
Немецкие солдаты боялись сдаваться в плен: накануне с них взяли подписку в том, что, если они сдадут Зеераппен, их семьи будут репрессированы, и они дрались до последней возможности. Но 250 человек из них всё же были обезоружены и взяты в плен.
Н. МИХАЙЛОВСКИЙ.
3-й Белорусский фронт, 17 апреля.
(По телеграфу).