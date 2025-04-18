3-й Белорусский фронт развивает успех

В ходе наступления, когда для северной группировки врага создалась угроза быть отрезанной, немцы на узком участке фронта за один день предприняли 11 ожесточённых контратак с танками и самоходными орудиями. В эти дни были введены в бой гитлеровские «гренадёры» в возрасте от 17 до 19 лет. Они прибыли на восьми транспортах, и их сразу же бросили в контратаки. Но дело с их приходом не улучшилось, враг вынужден отступать.