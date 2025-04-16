В Уфе назвали районы перекрытий на Пасху

Пасхальные литургии в церквях начнутся с 23.00 19 апреля и продолжатся до полудня следующего дня.
Начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Ильдус Шангареев сообщил, что с 17.00 19 апреля до 11.00 20 апреля ограничат движение на улицах:
- Дюртюлинской;
- Кирова — от Ветошникова до Айской;
- Амурской — от Амурской, 60, до Кирова, 89;
- Крестьянской — от Крестьянской, 63, до проезда вдоль Кирова, 91;
- Бехтерева — от перекрестка с Менделеева до Менделеева, 1/1;
- Маяковского — от Архитектурной до Калинина;
- по местному проезду вдоль Баязита Бикбая, 32А.