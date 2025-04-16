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В Уфе назвали районы перекрытий на Пасху

На оперативном совещании мэрии Уфы сообщили график пасхальных богослужений и предупредили о перекрытиях дорог. 20 апреля православный мир отметит главный христианский праздник — Светлую Пасху. Праздничные богослужения пройдут в 19 храмах Уфы.

Источник: Мэрия Уфы

Пасхальные литургии в церквях начнутся с 23.00 19 апреля и продолжатся до полудня следующего дня.

Начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Ильдус Шангареев сообщил, что с 17.00 19 апреля до 11.00 20 апреля ограничат движение на улицах:

  • Дюртюлинской;
  • Кирова — от Ветошникова до Айской;
  • Амурской — от Амурской, 60, до Кирова, 89;
  • Крестьянской — от Крестьянской, 63, до проезда вдоль Кирова, 91;
  • Бехтерева — от перекрестка с Менделеева до Менделеева, 1/1;
  • Маяковского — от Архитектурной до Калинина;
  • по местному проезду вдоль Баязита Бикбая, 32А.