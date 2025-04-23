«Продвигаемся в направлении на Берлин»

Никто из нас не забудет этой ночи, бурления Одера, гула моторов, клубов тяжёлой пыли, поступи гвардейских полков, света молодого месяца и затаённой тишины, которая настала к трём — четырём часам утра… Было тихо… Изредка раздавались обычные выстрелы. Потом начался гром и рык. Молнии заметались в небесах, на Одере, в лесах и болотах Бранденбурга… Багровые пятна расползались всё шире и шире по западному горизонту… Наши парашютные ракеты нависли над немецкими позициями и беспощадно освещали каждую складку и бугорок. Раскалённые струи от реактивных снарядов прорезали небо… Почва содрогалась. Над немецкими окопами взвивались фонтаны дыма, песка, камня — и в бесчисленных взблёсках выстрелов они светились зловещими пятнами. Загудела наша авиация… Рельсы на немецких фронтовых железных дорогах свивались дугой от её ударов… Уже потом мы увидели среди этих дуг и витков рельс — у города Зеелов — немецкий бронепоезд «Берлин». Он не смог двинуться ни на метр и был взят «живьём».