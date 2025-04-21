«Используя замешательство у противника…»

«Русский народ не раз являл миру яркие свидетельства своего гения, своего героизма. Но только социалистический строй дал ему полный простор, дал возможность развернуть свои потенциальные силы», — подчёркивает газета в своей открывающей этот номер передовой статье. Именно силой социалистического строя, рождённого Октябрьской революцией, утверждает «Правда», советский народ победил в столкновении с тёмными силами фашистской реакции, угнетения и мракобесия. Заканчивается передовая так: «Близок час полного освобождения Европы от гитлеризма. Как ни сопротивляется смертельно раненный фашистский зверь, он обречён и будет добит. Советский народ до конца выполнит свою великую освободительную миссию. Вместе со своими союзниками он нанесёт последний смертельный удар в сердце гитлеровской Германии».