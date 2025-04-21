«Используя замешательство у противника…»

Автор Александр Офицеров, член редакционной коллегии газеты «Правда»
21 апреля 1945 года, суббота, № 95 (9866)
«Русский народ не раз являл миру яркие свидетельства своего гения, своего героизма. Но только социалистический строй дал ему полный простор, дал возможность развернуть свои потенциальные силы», — подчёркивает газета в своей открывающей этот номер передовой статье. Именно силой социалистического строя, рождённого Октябрьской революцией, утверждает «Правда», советский народ победил в столкновении с тёмными силами фашистской реакции, угнетения и мракобесия. Заканчивается передовая так: «Близок час полного освобождения Европы от гитлеризма. Как ни сопротивляется смертельно раненный фашистский зверь, он обречён и будет добит. Советский народ до конца выполнит свою великую освободительную миссию. Вместе со своими союзниками он нанесёт последний смертельный удар в сердце гитлеровской Германии».
О том, как этот решительный удар готовят наши воины, одерживая очередные победы на суше, в воздухе и на море, читателей подробно информирует оперативная сводка Советского Информбюро.
Здесь же, на первой странице, телеграммы югославского лидера Иосипа Броз-Тито, направленные руководителям СССР.
На первой и второй полосах «Правды» — Указы Президиума Верховного Совета СССР о присвоении званий Героя Советского Союза рядовым и командирам Красной Армии и Военно-Морского Флота, о награждении орденами и медалями работников заводов патронной промышленности и другие официальные документы.
Четвёртая страница газеты практически полностью отдана под сообщения, поступившие из США и европейских столиц. В одном из них, рассказавшем о посещении советской профсоюзной делегацией фарфоровой фабрики «Арабна» в Хельсинки, отмечается, что рабочие предприятия «выражали глубокую благодарность Советскому Союзу и маршалу Сталину за избавление финского народа от войны».
Той самой войны, которую накачивал оружием, используя рабский труд рабочих, владелец немецких заводов Круппа Альфред Крупп фон Болен Гальбах. Учуяв близкий крах своих дьявольских заказчиков, он решил осваивать новые рынки. Тут-то ему хорошенько и досталось от наших художников Кукрыниксов, высекших «торговца смертью», хлёсткой карикатурой.
Этот номер «Правды» вышел накануне 75-летия со дня рождения В. И. Ленина. Владимиру Ильичу посвящена вся третья полоса номера. Здесь — и большая статья о пролетарском вожде первого заместителя наркома иностранных дел СССР А. Я. Вышинского, озаглавленная «Ленин — великий организатор советского государства», и множество заметок, рассказывающих, как день рождения Ильича готовятся отметить на предприятиях, в учреждениях, школах и клубах страны. Говорится и о том, что в юбилейный год увидят свет ленинские работы, переведённые на белорусский и грузинский языки.
Дорогой Ильич, вас нет больше с нами, но вы живёте в наших молодых кипучих сердцах. Ваше сердце стучит в нашей груди. Под руководством вашего мудрого ученика товарища Сталина мы побеждали и победим.
Эту запись, оставленную девушками-бойцами в книге отзывов филиала Центрального музея В. И. Ленина в Ульяновске, привела в своей заметке директор этого музея А. Каверзина. «О том, какой интерес проявляется к дому-музею В. И. Ленина, можно судить по цифрам. Только за время войны музей посетило более 200 тысяч человек», — подчеркнула она.
Фронтовой корреспондент и поэт Алексей Сурков опубликовал в «Правде» стихотворение «Знамя Ленина», которое завершается такими строками: «Бессмертной славой осеняет нас святыня смелых — ленинское знамя».
Одним из тех, кто шёл к победе под красным знаменем, был и майор А. Шабанов, передавший из действующей армии в номер «Правды» по телеграфу свою заметку, датированную 20 апреля.
Западнее Одера и Нейсе
В результате боёв по захвату и расширению плацдарма на Одере и Нейсе наши войска добились значительных успехов.
Река Нейсе, протекая в «ничьей» зоне, отделяла наши исходные рубежи от сильно укреплённых позиций противника. В глубину от западного берега реки немцы построили немало инженерных заграждений, траншей, минных полей, насытив всё это пространство большим количеством огневых средств. Нашим войскам предстояло решить трудную задачу: надо было без передышки форсировать Нейсе, завоевать плацдармы, навести надёжные переправы и быстро сосредоточить на плацдармах живую силу и технику.
Первыми начали действовать наши разведотряды. Форсируя реку, они завязывали бои с передовыми частями противника, уточняя расположение его обороны и огневую систему. Разведка боем продолжалась до глубокой ночи. Немцы предпринимали неоднократные попытки сбросить наши отряды в реку.
Для закрепления первого успеха через реку на подручных средствах и вброд быстро переправились пехотные части. Одновременно началась страда для сапёрных частей. Из прибрежных лесов к реке двигались вереницы автомашин. Они доставляли сюда понтоны и заранее приготовленные пролёты прочных мостов. Ночью по быстро наведённым мостам двинулись вперёд наши орудия, тяжёлые миномёты и танки.
На рассвете с восточного берега реки заговорила советская артиллерия. Под её прикрытием продолжалась сложная работа по наведению новых мостов и переправе войск на западный берег. Накопившаяся за рекой пехота, следуя за огневым валом, выбивала немцев из их укреплений и убежищ и расширяла плацдармы, на которые всё в большем количестве переправлялась наша мощная боевая техника.
Огневая обработка немецких позиций не менее интенсивно велась и с воздуха. В то утро наши бомбардировщики и штурмовики бомбами и пушечным огнём успешно расчищали путь пехоте.
Советские воины встретились с отчаянным упорством врага, которые с заранее подготовленных рубежей вёл бешеный артиллерийско-миномётный и пулемётный огонь и сам переходил в яростные контратаки. Шаг за шагом продвигаясь вперёд через хитроумные инженерные преграды, отражая контратаки противника, наши пехотинцы прошли за Нейсе 15 километров и вышли к реке Шпрее.
Наши танкисты и пехотинцы смяли очаги вражеского сопротивления на восточном берегу Шпрее и вышли к реке южнее и севернее города Шпремберг, зажав его в тиски.
Форст был занят в результате умело нанесённого комбинированного удара. Восточную часть города, отделяемую от западной части рекой, пехотинцы очистили стремительным штурмом, которому предшествовала сильная артиллерийская подготовка. Западную часть Форста другие пехотные части атаковали с плацдарма, завоёванного ранее на западном берегу Нейсе южнее города. Целый день на улицах Форста продолжались бои с упорно оборонявшимся противником. Вчера к вечеру город уже полностью перешёл в наши руки.
Почти одновременно южнее Форста решительным и мощным ударом с севера немцы были выбиты из города Вейсвассер. Войска 2-й Польской армии заняли город Ротенбург.
Немцы отчаянно пытались сдержать контратаками натиск наших войск. На ряде участков разгорелись серьёзные танковые бои. Попытки противника изменить ход событий остались тщетными и дорого обошлись ему: за один только день немцы потеряли здесь 56 танков и самоходных орудий, несколько тысяч солдат и офицеров оказались убитыми.
В боях на Дрезденском направлении активно и успешно действует наша авиация, она причинила серьёзные опустошения на территории врага.
В эти дни ярко определилась активная роль авиации в отражении контратак. Как только гитлеровцы начинают где-либо разворачиваться для танковой контратаки, так над их головами появляются наши штурмовики и бомбардировщики. Бомбами и пушечным огнём советские лётчики истребляют вражеские машины и живую силу, сеют панику и нарушают систему правления вражескими войсками.
Неблагоприятные метеорологические условия не помешали успешной боевой работе советской авиации. При сильном шквалистом ветре, сплошной облачности и дымке, ограничивающей видимость, лётчики непрерывно наносят удары по боевым порядкам и тылам врага.
Сегодня Центральная группа советских войск вела наступательные бои западнее Одера и Нейсе. Очищены от противника города Шпремберг, Врицен, Бад-Фрайенвальде и ряд других. Наши части, продвигаясь вперёд на Дрезденском направлении, подошли к городам Бауцен и Каменц.
Майор А. ШАБАНОВ
Действующая армия, 20 апреля
(По телеграфу)