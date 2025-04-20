Обходы и охваты, окружение и удары с тыла

Танковый батальон с десантом на броне продвигался вперёд по шоссейной дороге. У выемки наступающие натолкнулись на завал, из-за которого открыли бешеный огонь немецкие батареи. Наши танки отошли за укрытие и завязали огневой бой, привлекая на себя внимание противника. Тем временем десантники с помощью канатов и связанных поясных ремней взобрались на скалистый скат и по густому лесу проникли в тыл врага. Их налёт на позиции неприятельской артиллерии был так внезапен, что немцы не смогли оказать организованного сопротивления. Гранатами и огнём автоматов гвардейцы в короткой схватке вывели из строя прислугу немецких батарей. К завалу подошли наши танки. Группа разграждения быстро сделала для них проход, и они устремились дальше.