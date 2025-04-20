Обходы и охваты, окружение и удары с тыла

Автор Александр Офицеров, член редакционной коллегии газеты «Правда».
20 апреля 1945 года, пятница, № 94 (9865).
«Очистив от врага родную землю, Красная Армия, любимое детище нашего народа, продолжает с честью выполнять свою великую освободительную миссию за пределами советской территории — добивает гитлеровцев на немецкой земле», — говорится в передовой статье «Правды».
Здесь же рассказ о том, как в эти предмайские дни, радуясь победным вестям с фронтов, советский народ с полной отдачей трудится на заводах и фабриках, на колхозных полях. Вместе с тем, в ряде хозяйств не лучшим образом подготовились к посевной, указывает газета, предлагая шире распространять опыт передовиков, подтягивать отстающих, чтобы достойно встретить «первомайский праздник — великую весну нашей победы».
На первой полосе «Правды» — Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Маршала Советского Союза А. М. Василевского орденом «Победа», а также сообщение о состоявшейся беседе И. В. Сталина с заместителем Католикоса всех армян архиепископом Георгом Чеорекчян, в ходе которой они обсудили дела армянской церкви.
На этой же странице сообщение о прибытии в Москву руководства Польской Республики и подборка новостей о ходе социалистического соревнования на промышленных предприятиях, шахтах и в колхозах страны.
Оперативная сводка Советского Информбюро, рассказывающая о положении дел на фронтах 19 апреля — на второй странице номера.
Газетой опубликовано Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР «О присвоении воинских званий офицерскому составу и генералам Красной Армии», а также Указы Президиума Верховного Совета о награждении военнослужащих и работников оборонной промышленности орденами и медалями.
«Первая весна в освобождённой Литве» — так называется статья секретаря ЦК КП (б) Литвы А. Снечкуса, который рассказал читателям «Правды» о трудовых буднях крестьян в республике, которым Советская власть помогает налаживать жизнь после фашистской оккупации.
«Не санитарный кордон, а сотрудничество с Советским Союзом являются ключом к американской безопасности, к умиротворению Европы и Азии и всеобщему миру» — это строка из размещённой на четвёртой странице статьи известного американского писателя и обществоведа Уолтера Липпмана. И, согласитесь, кажется, что была написана она не восемьдесят лет назад, а буквально вчера.
А пока военные корреспонденты «Правды» вместе с бойцами Красной Армии продвигаются…
В глубь Австрии
С равнин и плоскогорий Венгрии бои перенеслись на запад, в Австрийские Альпы. Здешний театр военных действий исключительно труден. Куда ни глянешь, всюду высокие горные кручи, покрытые густым лесом. Узкие дороги тянутся то через лесные просеки, то вьются над обрывистыми берегами горных речек, то поднимаются на перевалы или ныряют в тёмные, длинные тоннели. Здесь, в Австрийских Альпах, нет широких долин, — чаще встречаются тесные ущелья, загромождённые огромными обвалами, да выемки — проломы через хребты и скалы.
В таких местах даже небольшие отряды обороняющихся могут прочно удерживать свои позиции. А наступление здесь ведётся главным образом по дорогам, ущельям и через горные перевалы. И немцы используют эти преимущества для обороны. Они всеми силами и средствами пытаются приостановить наступление советских войск в глубь Австрии. Взрывают мосты и тоннели, делают завалы на дорогах.
Но войска маршала Толбухина, прошедшие через Карпаты, накопили опыт горной войны.
Танковый батальон с десантом на броне продвигался вперёд по шоссейной дороге. У выемки наступающие натолкнулись на завал, из-за которого открыли бешеный огонь немецкие батареи. Наши танки отошли за укрытие и завязали огневой бой, привлекая на себя внимание противника. Тем временем десантники с помощью канатов и связанных поясных ремней взобрались на скалистый скат и по густому лесу проникли в тыл врага. Их налёт на позиции неприятельской артиллерии был так внезапен, что немцы не смогли оказать организованного сопротивления. Гранатами и огнём автоматов гвардейцы в короткой схватке вывели из строя прислугу немецких батарей. К завалу подошли наши танки. Группа разграждения быстро сделала для них проход, и они устремились дальше.
Обходы и охваты, окружение и удары с тыла здесь, в горах, нашли самое широкое применение. Используя эту тактику, наши войска не теснят, а уничтожают или берут в плен немецкие заслоны, арьергардные отряды и гарнизоны опорных пунктов. Силы противника, действующие на австрийской территории, тают с каждым днём. Трупами немецких солдат и офицеров устланы горные вершины, лесные просеки, берега речек. И многолюдные вереницы пленных идут под конвоем по извилистым, пыльным дорогам на восток.
Пленный шофёр 75-го самоходного артиллерийского полка 3-й немецкой танковой дивизии ефрейтор Отто Камен рассказывает:
— При отступлении наш полк бросил все свои машины, так как не было горючего. Артиллеристов и шофёров направили в пехоту, составив из них сводный отряд. В боях за последний венгерский город Кёрменд отряд был разбит, а остатки его разбежались. Я попал в другую, сформированную из остатков разбитых частей, так называемую боевую группу, возглавляемую одним эсэсовским майором. В первой же схватке с русскими и боевая группа была разбита, а 62 солдата и офицера сдались в плен.
За войну я отступал восемь раз, но такого бегства, как от озера Балатон, ещё не видел. Большая часть танков нашей дивизии осталась у Балатона, а остальные мы растеряли, не дойдя до австрийской границы.
На помощь своим разгромленным дивизиям немецкое командование бросает части, снятые с других участков фронта. В Австрийских Альпах идёт упорное сражение. Эхо канонады, не смолкающей ни днём, ни ночью, разносится далеко по горам и ущельям.
Наши войска, применяясь к горно-лесистой местности, незаметно проникают в тылы врага. Захватив дорогу или горные дефиле, они не дают немцам уйти из-под удара, внезапно и стремительно обрушиваются на них или скрытно, вплотную подбираются к противнику и навязывают ему ближний бой.
Батальону гвардии старшего лейтенанта Седова пришлось прорывать один из многочисленных горных рубежей немцев. Вот что рассказывает Седов об этой операции:
"Разведчики, высланные вперёд, установили, что немцы оборудовали на склоне горы, покрытой мелким кустарником, пулемётные гнёзда. Эти гнёзда были расположены двумя ярусами, с таким расчётом, чтобы многослойным огнём простреливать дорогу, идущую по горному дефиле, и противоположный склон другой горы. Брать этот рубеж штурмом — означало нести большие потери. Мы применяли манёвр. В лоб противнику я направил небольшую группу автоматчиков, поставив им задачу не лезть под огонь, а привлечь на себя внимание немцев. Этой группе были приданы все противотанковые ружья и пулемёты. А две роты, налегке, с автоматами и гранатами, я направил в обход. Им пришлось проделать невероятно трудный путь, карабкаться по скалам, пробираться сквозь лесные заросли.
Командиры рот и взводов следили за тем, чтобы выдержать правильный курс движения. Пока роты совершали обход, бой с противником вела оставшаяся группа. Вскоре в тылу у немцев взвилась ракета — сигнал начала атаки наших рот, закончивших обходный манёвр. Тогда мощные залпы миномётов обрушились на верхний ярус немецких огневых точек, затем накрыли нижний ярус. Одна рота начала атаку, подавляя уцелевшие огневые точки на верхнем ярусе и захватывая окопы. А другая, спустившись вниз, оседлала дорогу и устроила там засады. Одновременно пошла в лобовую атаку и первая группа автоматчиков. Немцы оказались зажатыми с двух сторон. Они бросились отступать по дороге, но там их встретили засады. Противник частью был уничтожен, частью взят в плен, рубеж прорван".
От Глоггнитца дорога идёт к знаменитому Земмерингскому перевалу, поднимающемуся на 1523 метра над уровнем моря. Она вьётся спиралью, и перед глазами всё время открываются чудесные панорамы: высокие горы, покрытые уже зазеленевшими лесами, средневековые замки и их развалины на вершинах утёсов…
На пути от Глоттнитца до Земмерингского перевала — 15 тоннелей и 16 виадуков. Наступать здесь нелегко. Но советские воины, чувствуя приближение окончательного разгрома врага, неудержимо идут вперёд.
В. КУПРИН, Д. АКУЛЬШИН
3-й Украинский фронт, 19 апреля
(По телеграфу)