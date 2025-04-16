Дополнительные ограничения для самокатов начнут действовать в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в текущем сезоне появится еще две зоны, где будет запрещено движение на кикшеринговых электросамокатах. Об этом заявил начальник отдела организации дорожного движения администрации Владимир Галаков.
«Мы подготовили и в ближайшее время подпишем соглашение по введению дополнительных зон запрета движения самокатов и по ограничению скорости до 10 км на некоторых участках. Запрет на самокаты будет действовать около “УГМК-Арены” и на земельном участке у Куйбышева, 38а, где построен мемориал Памяти жертв холокоста», — отметил Галаков. Также, по его словам, все сервисы кикшеринга оснастят самокаты большими номерами на рамах.
В соцсетях летом регулярно появляются жалобы на СИМ. Недавно в опросе мэрии 30% горожан высказались за полный запрет самокатов в центре. По словам главы городской автоинспекции, в 2024 году из-за водителей, управляющих электросамокатами, произошло 159 происшествий, в которых 1 человек погиб, 165 ранено. С началом сезона кикшеринга в 2025 году с участием электросамокатов зарегистрировано уже 7 ДТП. В них пострадали 5 детей и 2 взрослых. Из 7 происшествий 4 ДТП были бесфигурантными, позже всех виновников нашли.