Дополнительные ограничения для самокатов начнут действовать в Екатеринбурге

В соцсетях летом регулярно появляются жалобы на СИМ. Недавно в опросе мэрии 30% горожан высказались за полный запрет самокатов в центре. По словам главы городской автоинспекции, в 2024 году из-за водителей, управляющих электросамокатами, произошло 159 происшествий, в которых 1 человек погиб, 165 ранено. С началом сезона кикшеринга в 2025 году с участием электросамокатов зарегистрировано уже 7 ДТП. В них пострадали 5 детей и 2 взрослых. Из 7 происшествий 4 ДТП были бесфигурантными, позже всех виновников нашли.