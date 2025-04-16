Реконструкция моста через Уршак в Булгаково начнется в июне

С 3 июня в селе Булгаково Уфимского района стартует капитальный ремонт моста через реку Уршак. По данным городской администрации, восстановительные мероприятия продлятся до начала августа текущего года.
На период проведения работ будет организовано трехполосное движение с реверсивной полосой посередине: в утренние часы транспорт сможет двигаться в направлении Уфы, а вечером — из столицы республики. Для регулировки потока машин установят светофорные объекты.
В перечень запланированных работ войдет замена деформационных швов, восстановление регуляционных конструкций и системы водоотведения, а также полная замена мостового покрытия. Подрядчик будет работать в круглосуточном режиме без выходных дней для соблюдения установленных сроков.
Администрация Уфы призывает водителей заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.