Иннополис и СПбПУ создадут лабораторию в области композиционных материалов

КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Университет Иннополис подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого, в том числе, будут работать над совместной лабораторией для создания новых композиционных материалов. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания нескольких соглашений в рамках посещения Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
«Соглашение подписал Университет Иннополис. Стороны будут работать над созданием совместной научно-исследовательской лаборатории в области создания новых композиционных материалов и технологий для отрасли робототехники и беспилотных авиационных систем», — говорится в сообщении.
Кроме того, договорились о совершенствовании существующих и организации новых программ высшего и дополнительного профессионального образования. Рассматривается возможность создания совместных образовательных программ.
Также соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом подписал Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти». Как сообщает пресс-служба, стороны будут работать над условиями для создания нового типа инженерной подготовки, осуществления прорывных разработок и исследований. Будут реализовывать совместные научные, творческие, образовательные проекты, вести научный обмен.
"Сотрудничать с СПбПУ также будет Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ.
В рамках документа стороны планируют реализовывать совместные научно-образовательные и инновационные проекты в рамках своих Передовых инженерных школ, поддерживать создание и развитие крупных научно-производственных проектов, выполнять общественно значимые мероприятия в сфере образования, науки и молодежной политики и так далее", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сотрудничество Министерства образования и науки Республики Татарстан и СПбПУ будет направлено на содействие эффективному функционированию систем высшего образования, подготовку высококвалифицированных специалистов с высшим образованием и научных кадров высшей квалификации, а также непрерывное повышение квалификации работников, интеграция профессионального образования и науки.