Иннополис и СПбПУ создадут лабораторию в области композиционных материалов

КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Университет Иннополис подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого, в том числе, будут работать над совместной лабораторией для создания новых композиционных материалов. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.