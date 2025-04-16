Власти разработают мастер-план Кировского района Екатеринбурга в 2025 году

Глава района добавил, что в мастер-плане предусмотрят обновление Проезжей улицы, которая связывает Екатеринбург и Березовский. «Надо часть Проезжей улицы освобождать от строений, делать пешую зону и зону, свободную от жилья со стороны Шарташа, и всю дорогу улицы превращать в четырехполосную», — подчеркнул Андрей Корюков. По его словам, соответствующие работы должны быть завершены до 2030 года. «Деньги пока не выделяют, но сам объект просматривается», — сказал он.