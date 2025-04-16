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До конца мая в Ростовской области планируют завершить ямочный ремонт

В Ростовской области отремонтировали 115 тысяч квадратных метров дорог.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области специалисты Минтранса региона с начала года выявили 145 тысяч квадратных метров дорог с ямами. И уже отремонтировали более 115 тысяч квадратных метров в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Таганроге и Донецке. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Специалистам остается отремонтировать дороги еще в 12 городах области.

— Не соответствующие норме магистрали, информация о которых поступила весной, приведем в порядок до конца мая, — сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Он также отметил, что поддерживать дороги в хорошем состоянии поможет только системная работа.