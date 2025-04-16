До конца мая в Ростовской области планируют завершить ямочный ремонт

В Ростовской области специалисты Минтранса региона с начала года выявили 145 тысяч квадратных метров дорог с ямами. И уже отремонтировали более 115 тысяч квадратных метров в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Таганроге и Донецке. Об этом говорится на сайте регионального правительства.