18 апреля 1944-го два военных фотокора «Правды» встретились ещё раз — в Крыму, на подступах к Севастополю. А 20 апреля Струнников запишет в дневнике: «Вечером узнаю, что Михаил Калашников убит… Не могу себе представить: ведь только мы встречались, говорили, строили планы. Оказалось, что в последний раз. Война есть война. Никто не гарантирует, будем мы завтра живы или нет. Мы находимся в самом огне борьбы за Севастополь. Под этим городом почти уже накануне нашей победы погиб наш верный товарищ коммунист Михаил Калашников. Он честно отдавал все свои силы родной газете…».