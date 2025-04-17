«Мы находимся в самом огне борьбы…»

Автор: Михаил Костриков, заместитель главного редактора газеты «Правда».
11 сентября 1941 года вторая полоса номера «Правды» была озаглавлена «Героическая защита Киева». На фотографиях — оборонявшие город солдаты и офицеры, и жители, которые помогали строить укрепления на улицах. Один из материалов назывался «Между двумя реками». «Почти две недели идёт в этих местах жестокий бой. Фашисты прорвались сюда, переправившись через одну из рек. В образовавшуюся брешь они кинули значительные силы», — сообщал в нём специальный военный корреспондент «Правды» П. Гринев. Он рассказал о боевой работе артиллеристов капитана Кулешова, о том, как останавливали немецкие танки бойцы капитана Бычкова. Чтобы показать, что красноармейцы не падают духом, журналист процитировал солдатскую частушку на украинском языке, которая заканчивалась словами: «Прийде скоро зима люта, буде нимцу жарко».
Солдаты окажутся правы, но Григорий Певзнер, писавший под псевдонимом П. Гринев, об этом не узнает. Этот репортаж — его последний. Вырваться из окружения под Киевом он, как и многие военнослужащие РККА, не сможет…
Журналист «Правды» Иван Ерохин, недавно начавший работать в газете, по редакционному заданию прибыл на Черноморский флот в 1943 году в период трудных боёв за Малую землю. Коллеги вспоминали, что он планировал после войны рассказать об увиденном в отдельной книге. 17 сентября в «Правде» был опубликован его репортаж под названием «Десант» о боях за Новороссийск.
Во время высадки десанта немцы подожгли один из наших катеров. Он почти весь был охвачен пламенем, но два краснофлотца продолжали стрелять. На них уже дымилась одежда, с минуты на минуту могли взорваться снаряды, а храбрецы по-прежнему — упорно и методично — били по огневым точкам немцев.
Новороссийск был освобождён, и Ерохин увидел над ним красное знамя. Об этом он написал в конце репортажа, который стал для него последним. Катер, на котором он находился, подорвался на мине, и молодой военкор погиб.
Владимир Ставский, журналист и литератор, был известен в СССР до Великой Отечественной войны. Он являлся одним из руководителей Союза писателей. Как военкор он освещал бои с японцами на реке Халхин-Гол в 1939 году, потом был на советско-финляндской войне и там получил ранение. Но после нападения Германии на СССР Ставский снова стал военкором, выполнял редакционные задания «Правды» на Западном и Калининском фронтах. 14 ноября 1943 года под Невелем Владимир Ставский, находясь на нейтральной полосе во время подготовки очередного репортажа, получил смертельное ранение.
В «Правде» он работал с октября 1941 года. Его снимки Московской битвы опубликованы во многих номерах газеты, а потом были представлены на фотовыставке «Москва военная» и изданы в виде отдельного альбома. Михаил Калашников стал военным фотокорреспондентом «Правды» ещё раньше — с первых дней Великой Отечественной. Он постоянно снимал на переднем крае и в 1943 году под Смоленском был сильно контужен после подрыва на мине. Однако, оправившись от контузии, вернулся к работе на фронте.
18 апреля 1944-го два военных фотокора «Правды» встретились ещё раз — в Крыму, на подступах к Севастополю. А 20 апреля Струнников запишет в дневнике: «Вечером узнаю, что Михаил Калашников убит… Не могу себе представить: ведь только мы встречались, говорили, строили планы. Оказалось, что в последний раз. Война есть война. Никто не гарантирует, будем мы завтра живы или нет. Мы находимся в самом огне борьбы за Севастополь. Под этим городом почти уже накануне нашей победы погиб наш верный товарищ коммунист Михаил Калашников. Он честно отдавал все свои силы родной газете…».
Фотокорреспондент «Правды» Михаил Калашников был убит во время штурма Сапун-горы. Его товарищ и коллега, Сергей Струнников, встретил смерть два месяца спустя, 22 июня 1944 года на военном аэродроме под Полтавой. Вместе с зенитчиками он помогал отбивать налёт немецких бомбардировщиков и погиб, когда один из них взорвался при падении неподалёку.
В тот день это была не единственная потеря «Правды». Рядом со Струнниковым погиб Пётр Лидов — человек, благодаря очерку которого Советский Союз узнал о Зое Космодемьянской. С «Правдой» Лидов был с 1937 года.
В Полтаву они со Струнниковым прибыли, чтобы рассказать в газете об американских лётчиках, которые использовали советский аэродром для посадки своих машин после налётов на Германию. Члены американских экипажей участвовали в церемонии прощания с журналистами «Правды» в Полтаве.
Работа в главной советской газете являлась не привилегией, наоборот, она обязывала быть на переднем крае борьбы с фашистами. Очередной пример репортажа военкора-правдиста из № 91 за 16 апреля 1945 года мы предлагаем Вашему вниманию.
Успешные операции балтийских лётчиков
(От военного корреспондента «Правды»)
Перед нами — множество фотографий, сделанных с воздуха в момент ударов балтийской морской авиации по кораблям противника. Тут и торпедированный немецкий транспорт, кормой погружающийся в море, и сторожевой корабль, повреждённый бомбой, накренившийся на один борт, и горящий танкер, с носа до кормы охваченный чёрным дымом.
У морских лётчиков эти фотоснимки являются документом, подтверждающим успех торпедного удара или бомбо-штурмовой атаки. Снимки, которые мы видели, дают наглядное представление о боевых делах лётчиков-балтийцев, потопивших за последний месяц десятки немецких транспортов и много боевых кораблей.
В дни победоносного наступления Красной Армии на побережье Балтийского моря немцы мобилизовали свой флот для переброски войск с одного фронта на другой и для эвакуации остатков разбитых дивизий и промышленного оборудования. Часть немецкого флота питает остатки немецких войск на Земландском полуострове, включая сюда военно-морскую базу Пиллау.
Крепость и порт Пиллау имеют сильную противовоздушную оборону. И всё же наши морские лётчики непрерывно громили и громят этот важный военный объект. В один из последних дней балтийские штурмовики нанесли несколько мощных ударов по причалам порта Пиллау и находившимся здесь кораблям противника.
Волна за волной шли первые группы самолётов под командованием Героя Советского Союза Тургенева, майоров Фолькина и Старостина, лейтенанта Дорожникова. Они атаковали корабли, стоявшие под погрузкой у главных причалов.
Со всех концов порта в небо протянулись светящиеся трассы зенитных автоматов, чёрные клубки разрывов немецких снарядов повисли в воздухе. Несмотря на сильный огонь, наши самолёты уверенно выходили к своим целям и сбрасывали бомбы. Группа Фолькина накрыла бомбами транспорт и сторожевой ватер. Группа Тургенева вызвала сильный пожар на другом транспорте.
Не успели немецкие корабли рассредоточиться, как новые группы штурмовиков появились над портом. Один транспорт они потопили у причала, второй крупный транспорт, настигнутый у входа в залив Фриш Гаф, был сильно повреждён.
Экипажи пикирующих бомбардировщиков Героя Советского Союза гвардии майора Усенко потопили сразу три немецких транспорта общим водоизмещением в 21000 тонн.
Наши морские лётчики успешно блокируют порт Пиллау. Это подтверждают не только десятки фотоснимков, но и показания пленных.
После выхода наших войск к Гданьской бухте и особенно после занятия ими Гдыни и Гданьска коммуникация немцев в Балтийском море растянулись на многие сотни миль. За короткую весеннюю ночь немецкие корабли не успевают делать переходы из порта в порт и в результате попадают под удары лётчиков-балтийцев.
Один неприятельской конвой, обнаруженный днём нашей воздушной разведкой, состоял из пяти транспортов, которые охранялись двумя сторожевыми кораблями и тральщиком. Командование решило нанести по конвою комбинированный удар силами бомбардировщиков и торпедоносцев.
Три группы самолётов повели Герой Советского Союза лейтенант Борисов, капитан Мещерин и гвардии лейтенант Чистяков. При их появления немецкие корабли открыли яростный огонь и начали маневрировать, пытаясь уклониться от прямого попадания бомб и торпед. Но все усилия противника остались тщетными. Два транспорта водоизмещением по 7000 тонн пустила ко дну группа Мещерина, один транспорт в 8000 тонн потопила, а другому нанесла повреждения группа Борисова. Пятый транспорт этого конвоя был повреждён лётчиками гвардии лейтенанта Чистякова. Вскоре два подбитых корабля были настигнуты и потоплены пикирующими бомбардировщиками Героя Советского Союза Усенко.
Так был разгромлен крупный немецкий караван. Ни один из его транспортов не прибыл в порт назначения.
Другой неприятельский конвой, направлявшийся из Либавы к одному из западных портов Германии, был перехвачен нашими лётчиками у острова Борнхольм. Командир группы гвардии майор Меркулов нацелился на самый крупный транспорт и послал в его борт торпеду. Произошел сильный взрыв, и транспорт затонул. Другой крупный транспорт потопили лётчики Подьячев и Головчанский. Тем временем младший лейтенант Массальский пустил ко дну сторожевой корабль.
Положение немцев на Балтийском морском театре резко ухудшилось. Продвигая вперёд базы вслед за наступающей Красной Армией, авиация Краснознамённого Балтфлота получает новые возможности для ударов по важнейшим коммуникациям и портам противника.
Н. МИХАЙЛОВСКИЙ.
Краснознамённый Балтийский флот.
15 апреля. (По телеграфу).