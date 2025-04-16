В Воронеже эксперты назвали самые востребованные профессии

Очень хорошо востребованы и рабочие профессии. Размещены более 1,7 тысяч вакансий электромонтажников, более 1,3 тысячи — водителей. Столько же — у бухгалтеров, которые, скорее, относятся к интеллектуальному труду (хотя и физические нагрузки перед сдачей отчетов очень даже приличные). Далее идут повара, пекари и кондитеры (около 1 тысячи вакансий) и врачи (более 800).