В Воронеже эксперты назвали самые востребованные профессии

В Воронеже аналитики HeadHunter составили рейтинг самых востребованных на рынке труда профессий.
На первом месте по количеству вакансий — менеджеры по продажам и по работе с клиентами (3,2 тысячи предложений трудоустройства). Вторые — продавцы-консультанты и кассиры (2,8 тысяч). Третье место у операторов call-центров (2,6 тысячи).
Очень хорошо востребованы и рабочие профессии. Размещены более 1,7 тысяч вакансий электромонтажников, более 1,3 тысячи — водителей. Столько же — у бухгалтеров, которые, скорее, относятся к интеллектуальному труду (хотя и физические нагрузки перед сдачей отчетов очень даже приличные). Далее идут повара, пекари и кондитеры (около 1 тысячи вакансий) и врачи (более 800).
— Начиная с 2023 года, на профессии в торговле, логистике, рабочий и производственный персонал приходится две трети (более 60%) всех открытых вакансий в Воронежской области и в стране в целом, — обозначила тенденции рынка труда директор hh.ru ЦФО Марина Качанова.
Реже всего работодатели искали дата-сайентистов и консультантов по стратегии — по одному предложению. Еще нечасто требуются режиссеры и продюсеры (по три вакансии) и IT-директора — четыре за квартал.