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Тарифы на электричество снова могут вырасти в Астане

Жителей Астаны может ожидать очередное повышение коммунальных расходов. АО «Астана — Региональная Электросетевая Компания» выступило с предложением увеличить предельный тариф на электроэнергию до 31,67 тенге за киловатт-час, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Ожидаемый рост составляет почти 30%, что уже вызвало активное обсуждение на общественных слушаниях, где выступил председатель правления компании Руслан Абжанов. Он напомнил, что ещё в 2024 году тариф был снижен с 29,28 до 24,43 тенге, однако текущая стоимость, по словам представителей компании, не покрывает даже себестоимости одного киловатт-часа.

С 1 января 2025 года действует тариф 24,43 тенге. Наш проект — 31,67 тенге. Увеличение связано с ростом цен на покупку, транзит и мощность электроэнергии.

пояснил Абжанов

Компания также представила дифференцированные тарифы, которые планируется ввести с 1 мая 2025 года, в зависимости от категории потребителей:

  • Население — 22,43 тенге за кВт·ч (с учётом НДС — 25,12 тенге);
  • Юридические лица — 33,88 тенге за кВт·ч;
  • Бюджетные организации — 66,33 тенге за кВт·ч;
  • Компании, производящие социально значимые продовольственные товары — 31,67 тенге за кВт·ч.

Такой скачок, по мнению энергетиков, необходим для поддержания стабильной работы сетей и покрытия возросших затрат. Однако у населения и бизнеса это предложение может вызвать серьёзную реакцию, особенно в условиях инфляции и роста цен на другие услуги.

Окончательное решение по тарифам будет принято регулирующим органом после завершения публичных обсуждений.