Тарифы на электричество снова могут вырасти в Астане

Ожидаемый рост составляет почти 30%, что уже вызвало активное обсуждение на общественных слушаниях, где выступил председатель правления компании Руслан Абжанов. Он напомнил, что ещё в 2024 году тариф был снижен с 29,28 до 24,43 тенге, однако текущая стоимость, по словам представителей компании, не покрывает даже себестоимости одного киловатт-часа.