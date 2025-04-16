Россияне меняют Анапу на Азовское море: названы самые популярные курорты

Одна из причин такого сдвига — экологическая обстановка в Анапе, а также рост цен на размещение. Многие туристы теперь отдают предпочтение местам, где меньше людей, ниже стоимость проживания и отсутствует навязчивая курортная суета. Азовское побережье привлекает тех, кто ищет тишину, семейный отдых и недорогие варианты жилья — чаще всего это частные гостевые дома и мини-отели экономкласса.



Специалисты туристического рынка отмечают, что на Азовском побережье почти нет крупных гостиничных комплексов, инфраструктура менее развита, чем в Сочи или Геленджике. Однако именно это сегодня становится плюсом: отсутствие многолюдных набережных, а также камерная атмосфера и низкие цены формируют устойчивый спрос. В пик сезона — с июня по начало сентября — на побережье ожидается аншлаг.



Тем временем, зарубежные направления также остаются в числе популярных.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что Абхазия активно продвигает формат «все включено» и демонстрирует высокий уровень летних бронирований, в том числе со стороны бывших поклонников Анапы и Сочи.



По мнению экспертов, если тренд на переориентацию продолжится, курорты Азовского моря могут стать новыми точками притяжения для экономных путешественников уже в ближайшие годы.