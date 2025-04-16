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Совфед запретил иноагентам вести просветительскую деятельность

Совфед одобрил закон, запрещающий иноагентам просветительскую деятельность.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий полный запрет для иноагентов осуществлять в России просветительскую и образовательную деятельность, независимо от возраста обучающихся.

Соответствующие изменения вносятся в законодательство по иноагентам. Помимо указанных нововведений, закон уточняет порядок лицензирования образовательной деятельности в отношении иноагентов, предусматривающий отказ в выдаче лицензии или прекращение её действия, если соискатель является иноагентом.

Кроме того, закон устанавливает запрет на вхождение физлиц-иноагентов в органы управления госкорпораций. Отдельно вводится запрет на получение иноагентом муниципальной финансовой помощи, наряду с уже действующим запретом на получение финансовой госпомощи и иной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности.

Законом также запрещается включение НКО, признанной иноагентом, в перечень социально ориентированных НКО.