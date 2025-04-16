Совфед запретил иноагентам вести просветительскую деятельность

Кроме того, закон устанавливает запрет на вхождение физлиц-иноагентов в органы управления госкорпораций. Отдельно вводится запрет на получение иноагентом муниципальной финансовой помощи, наряду с уже действующим запретом на получение финансовой госпомощи и иной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности.