Совфед запретил иноагентам вести просветительскую деятельность

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий полный запрет для иноагентов осуществлять в России просветительскую и образовательную деятельность, независимо от возраста обучающихся.
Соответствующие изменения вносятся в законодательство по иноагентам. Помимо указанных нововведений, закон уточняет порядок лицензирования образовательной деятельности в отношении иноагентов, предусматривающий отказ в выдаче лицензии или прекращение её действия, если соискатель является иноагентом.
Кроме того, закон устанавливает запрет на вхождение физлиц-иноагентов в органы управления госкорпораций. Отдельно вводится запрет на получение иноагентом муниципальной финансовой помощи, наряду с уже действующим запретом на получение финансовой госпомощи и иной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности.
Законом также запрещается включение НКО, признанной иноагентом, в перечень социально ориентированных НКО.