Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

29 апреля и 3 мая в Уфе будут ходить автобусы до кладбищ

Основных маршрутов будет четыре.

На Радоницу, 29 апреля, а также в День поминовения и почитания, 3 мая, в Уфе будут организованы автобусные маршруты до городских кладбищ, сообщает мэрия.

Они будут ходить с 8:00 до 20:00.

-№ 34 «ул. Гилева — Узловая автобаза» — интервал движения 77 мин;

— № 15 «ДК УМПО — п. Тимашево» — интервал движения 15−30 мин;

— № 30к «СТО — ТЦ “Башкортостан”» — интервал движения 10 мин;

— № 30 «СТО — ТСК “Пушкинский”» — интервал движения 10 мин.

Дополнительно будут работать автобусы по мере накопления пассажиров на остановках «ДК УМПО» и «Колхозный рынок».