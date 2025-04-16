29 апреля и 3 мая в Уфе будут ходить автобусы до кладбищ

На Радоницу, 29 апреля, а также в День поминовения и почитания, 3 мая, в Уфе будут организованы автобусные маршруты до городских кладбищ, сообщает мэрия.
Они будут ходить с 8:00 до 20:00.
-№ 34 «ул. Гилева — Узловая автобаза» — интервал движения 77 мин;
— № 15 «ДК УМПО — п. Тимашево» — интервал движения 15−30 мин;
— № 30к «СТО — ТЦ “Башкортостан”» — интервал движения 10 мин;
— № 30 «СТО — ТСК “Пушкинский”» — интервал движения 10 мин.
Дополнительно будут работать автобусы по мере накопления пассажиров на остановках «ДК УМПО» и «Колхозный рынок».