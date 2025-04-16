Судебные приставы взялись за сгоревшую «Невскую мануфактуру»

Корреспондент «МК в Питере» побывал на месте одного из крупнейших пожаров в новейшей истории Петербурга 5 апреля и обнаружил, что никаких признаков активных работ с Октябрьской набережной не видно. Вполне очевиден факт: вряд ли владельцам комплекса зданий получится уложиться в несколько оставшихся месяцев. С пешеходной дорожки хорошо видно металлические фермы, поддерживающие остов. А еще оцинкованные листы, которыми покрыли верхние части остатков стен, чтобы защитить от дождя. На этом, кажется, всё. Впрочем, о проведении этих действий с остатками комплекса руководство владельца компании заявляло уже давно.