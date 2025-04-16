Судебные приставы взялись за сгоревшую «Невскую мануфактуру»

Теперь, как сообщили «МК в Питере» в КГИОП, контролировать судебное решение в отношении владельца комплекса — акционерного общества — будет Федеральная служба судебных приставов. Исполнительное производство по данному делу уже возбуждено. Тем временем владельцы кивают на КГИОП и говорят, что задержка обусловлена «дополнительными сложностями» и требованиями к памятникам архитектуры.
Как сообщили нашей редакции в КГИОП, к настоящему моменту выполнен только первый этап консервации. Это означает, что АО «Невская мануфактура» по сути так и не приступило к выполнению обещания собственника объекта Алексея Устаева и полноценному выполнению решения суда. Решение о восстановлении Арбитраж вынес еще в июле 2021 года. Срок устанавливался в 50 месяцев. Это чуть более 4 лет.
«Из-за невозможности выполнить решение суда в срок, Общество неоднократно обращалось в суд за отсрочкой. 9 января 2025 года арбитраж отказал в удовлетворении очередного ходатайства», — сообщили в Комитете.
После истечения срока «добровольного исполнения судебного решения» судебные приставы возбудили исполнительное производство. Теперь сотрудники ФССП займутся принуждением «Невской Мануфактуры» к исполнению судебного решения.
Однако другой срок — выполнения реставрации — еще не истек, говорится в сообщении КГИОП. Впрочем, есть сомнения, что она будет произведена за несколько месяцев, особенно учитывая тот факт, что проекта восстановления до сих пор нет, как следует из ответа пресс-службы «Невской Мануфактуры».
Корреспондент «МК в Питере» побывал на месте одного из крупнейших пожаров в новейшей истории Петербурга 5 апреля и обнаружил, что никаких признаков активных работ с Октябрьской набережной не видно. Вполне очевиден факт: вряд ли владельцам комплекса зданий получится уложиться в несколько оставшихся месяцев. С пешеходной дорожки хорошо видно металлические фермы, поддерживающие остов. А еще оцинкованные листы, которыми покрыли верхние части остатков стен, чтобы защитить от дождя. На этом, кажется, всё. Впрочем, о проведении этих действий с остатками комплекса руководство владельца компании заявляло уже давно.
Сами представители АО «Невская мануфактура» сообщили нашему изданию, что даже план восстановления не готов. Причиной этому они называют «дополнительные сложности в процессе выполнения работ» и необходимость расчистки территории в непосредственной близости к охраняемому объекту. «Они требуют согласования с КГИОП», — заключили в пресс-службе компании. Нужно интегрировать исторические здания в общую концепцию будущего квартала. И уж только тогда начнется проектирование и восстановление самого здания.
Пожар, который практически уничтожил памятник архитектуры «Невская мануфактура», произошел в апреле 2021 года. По закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» сгоревшее здание требовалось восстановить.
Во время тушения огненной стихии погиб командир отделения 64-й части МЧС Петербурга Илья Белецкий.
Бывший в тот момент владельцем компании миллиардер Алексей Устаев публично обращался к губернатору Петербурга с обещаниями в кратчайшие сроки и за свой счет восстановить комплекс. В декабре 2024-го года владельцем АО «Невская мануфактура» стал личный фонд «Петроград», конечный бенефициар которого скрыт от любопытствующих глаз.