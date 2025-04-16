Совфед одобрил закон о наказании за несообщение о подготовке диверсии

Закон дополняет Уголовный кодекс РФ положением, согласно которому вводится наказание в виде лишения свободы на срок до года за несообщение в уполномоченные органы власти о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности. В настоящее время такая ответственность грозит за несообщение, например, о подготовке преступлений террористической направленности.