В мэрии Уфы рассказали о продолжении благоустройства Инорса в 2025 году

В частности, планируется организовать работу точек общепита у озера Теплое, где в прошлом году оборудовали парковую зону. Кроме того, здесь будет работать пляж, решается вопрос строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в администрации.
Ведется благоустройство сквера им. Гастелло в другой части микрорайона. Его обещают завершить к 1 июля. В прошлом году начали благоустройство участка «Уфимского ожерелья» от озера Теплое в сторону «Максидома», заасфальтировано 600 м. В этом году здесь появится освещение, планируют оборудовать смотровую площадку у реки Уфы.