В мэрии Уфы рассказали о продолжении благоустройства Инорса в 2025 году

Ведется благоустройство сквера им. Гастелло в другой части микрорайона. Его обещают завершить к 1 июля. В прошлом году начали благоустройство участка «Уфимского ожерелья» от озера Теплое в сторону «Максидома», заасфальтировано 600 м. В этом году здесь появится освещение, планируют оборудовать смотровую площадку у реки Уфы.