На севере Казахстана отопительный сезон завершится в конце апреля — Минэнерго

Также, по словам вице-министра, в текущем отопительном периоде несоблюдение температурного графика сократилось в три раза. Всего зафиксировано 65 случаев, большинство из которых пришлись на октябрь, когда начался отопительный сезон и проводились работы по настройке гидравлических режимов. Зимой температурный график на всех ТЭЦ соблюдался в полном объёме.