СФ одобрил закон о наказании за призывы к санкциям против России из корысти

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об уголовном наказании за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям против РФ и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых нет РФ, совершенные по найму или из корыстных побуждений.
Закон вносит изменения в УК РФ, согласно которым вводится ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет за оказание за вознаграждение или по найму содействия в исполнении решений международных организаций, в которых нет РФ, о преследовании российских должностных лиц или военных.
Кроме того, закон устанавливает ответственность до пяти лет лишения свободы за призывы к санкциям против России, если соответствующие деяния совершены из корысти или по найму, а также отменяет административную преюдицию за дискредитацию ВС РФ, если соответствующее деяние было совершено из таких же побуждений.
Документ также предполагает конфискацию имущества за совершение этих преступлений.