В центре Уфы в июне заработают платные парковки

Первый этап предполагает создание 1188 парковочных мест в историческом центре города — на улицах Достоевского, К. Маркса, Кирова, Коммунистической, Ленина, М. Карима, Октябрьской революции, Пушкина, Чернышевского. Не менее 10% парковочных мест будут предусматривать для маломобильных групп населения. Стоимость часа составит 40 рублей. Оплату можно будет произвести через мобильное приложение, сайт, с помощью смс и через банкомат. В июне предполагается полноценный запуск платных парковок.