«На май-июнь забронировано 90% мест в санаториях, на июль — 96%, на август — 83%». Центр по оздоровлению рассказал о заполняемости белорусских санаториев летом 2025

Мы писали, кто из мировых лидеров вместе с Лукашенко приедет в Москву на Парад Победы 9 Мая (подробности все здесь), а еще нашли 12 современных российских сериалов, в которых упоминаются Беларусь и белорусы. Среди них «Казанова», «Праздники», «Мастодонт», «Почка», «Инспектор Гаврилов» (здесь подробнее).