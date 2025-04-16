«На май-июнь забронировано 90% мест в санаториях, на июль — 96%, на август — 83%». Центр по оздоровлению рассказал о заполняемости белорусских санаториев летом 2025

Места в большинство белорусских санаториев на лето 2025 года забронированы, сообщает БелТА со ссылкой на директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадия Болбатовского.
«В среднем заполняемость и бронирование на май — июнь уже составляет 90%, на июль — 96% и чуть меньше на август — 83% мест забронировано», — отметил Геннадий Болбатовский.
Кстати, центр по оздоровлению назвал стоимость путевки в белорусские санатории в 2025 году — от 61,5 и до 110 рублей (здесь подробнее). Центр по оздоровлению назвал стоимость путевки в загородный детский оздоровительный лагерь летом 2025 — 675 рублей (здесь подробнее).
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