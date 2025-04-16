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Калининградцев предупреждают о перекрытии площади Победы в следующую субботу

В центре города пройдет мероприятие, посвященное годовщине образования пожарной охраны.

В Калининграде в субботу, 26 апреля, перекроют центральные улицы. Временно будет прекращено движение по участкам ул. Гаражной и площади Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Планируется мероприятие, посвященное 376-й годовщине образования пожарной охраны. Ради него с 8.00 до 17.00 закрывается для движения транспорта:

— ул. Гаражная на участке от площади Победы до ул. Юношеской;

— площадь Победы (в районе дома № 4), на участке от ул. Гаражной до Советского проспекта.

Водителей просят учитывать эту информацию.