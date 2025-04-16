«Редко вам показываю себя настоящую»: Валя Карнавал поделилась с поклонниками сокровенным

— Все потому, что старая квартира, на которой я прожила два с половиной года, просто изжила себя. Это тот момент, когда ты едешь домой и ты не чувствуешь, что ты едешь домой, на свою территорию, где тебе будет классно. Поднимаешься 40 этажей наверх и просто не хочешь ключом открывать дверь, — говорит девушка.