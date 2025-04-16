«Редко вам показываю себя настоящую»: Валя Карнавал поделилась с поклонниками сокровенным

В сети продолжают обсуждать блогера и певицу из Ростовской области Валю Карнавал. На этот раз она сама дала повод для обсуждений, поделившись с подписчиками последними события из своей жизни.
Карнавал рассказала, что пять дней назад переехала в новую квартиру. Пожаловалась, что в старой она не чувствовала себя как дома.
— Все потому, что старая квартира, на которой я прожила два с половиной года, просто изжила себя. Это тот момент, когда ты едешь домой и ты не чувствуешь, что ты едешь домой, на свою территорию, где тебе будет классно. Поднимаешься 40 этажей наверх и просто не хочешь ключом открывать дверь, — говорит девушка.
Дончанка прославилась как блогер и стала певицей. Алексей БУЛАТОВ.
Валентина признается — почти за неделю она не разобрала ни одной коробки. И пообещала подписчикам устроить для них рум-тур, когда приведет квартиру в порядок.
— Просто захотелось сегодня с вами поделиться. Редко я вам показываю себя настоящую. Максимально уставшая. Мы сегодня с 10 утра снимали для вас ролики под трек. Когда я максимально уставшая, я в этот момент такая, какая я есть, — объяснила блогер.
Напомним, Валентина Карнавал стала известна своими короткими роликами в социальных сетях. Прославившись как блогера, она стала певицей и начала записывать свои треки.
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