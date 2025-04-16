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В Самаре отменят сразу несколько электричек 30 апреля

В Самарской области из-за ремонта на путях отменят несколько электричек.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области пассажиров предупредили о ремонте на перегоне Средневолжская — Козелковская. Работы проведут 30 апреля, об этом сообщили в пригородной пассажирской компании.

Согласно опубликованным данным, временно отменят электрички по следующим маршрутам: Новокуйбышевская — Тольятти (отпр. в 17:44, приб. 20:07), Тольятти — Самара (отпр. в 18:28, приб. 22:51), Курумоч — Самара (отпр. 18:28, приб. 19:53), Самара — Курумоч (отпр. 16:51, приб. в 18:15), Курумоч — Самара (отпр. 12:10, приб. 13:36), — отметили в сообщении.

Также временно изменится расписание некоторых пригородных поездов. Все подробности об отмене маршрутов указаны на сайте.