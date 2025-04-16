С 1 июня в Челябинской области начнут действовать ограничения для самокатчиков

В городах Челябинской области с 1 июня планируют ввести ограничения на использование электросамокатов и электровелосипедов. Об этом на заседании в региональном Заксобрании рассказали министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб.
По словам министра, в крупных городах составят списки улиц, по которым нельзя мчаться на самокате быстрее 10 километров в час.
Места парковки самокатов и велосипедов укажут с помощью специальных знаков и разметки.
Кроме того, ограничат доступ несовершеннолетних к прокату электрических средств индивидуальной мобильности.
Напомним, в Челябинске две девочки на электросамокате попали под автобус.