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С 1 июня в Челябинской области начнут действовать ограничения для самокатчиков

В Челябинской области планируют ограничить допуск детей к арендованным самокатам.

Источник: Комсомольская правда

В городах Челябинской области с 1 июня планируют ввести ограничения на использование электросамокатов и электровелосипедов. Об этом на заседании в региональном Заксобрании рассказали министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб.

По словам министра, в крупных городах составят списки улиц, по которым нельзя мчаться на самокате быстрее 10 километров в час.

Места парковки самокатов и велосипедов укажут с помощью специальных знаков и разметки.

Кроме того, ограничат доступ несовершеннолетних к прокату электрических средств индивидуальной мобильности.

Напомним, в Челябинске две девочки на электросамокате попали под автобус.