В Калининградской области произвели первую партию чёрной икры осетра

В Калининградской области произвели первую партию чёрной икры сибирского осетра. Об этом сообщает региональное агентство по рыболовству на своей странице «ВКонтакте».
Выпуском деликатеса занимается компания «Русская улитка». «Предприятие получило первую партию чёрной икры от сибирского осетра и очередную партию икры от стерляди общей массой 44 кг. При этом на предприятии используется особый щадящий метод с сохранением жизни производителей», — сообщили в ведомстве.
Первую партию чёрной икры стерляди компания получила в начале апреля 2024-го. За год на предприятии произвели 50 килограммов деликатеса.
Компания расположена в посёлке Рожково Гурьевского округа. Предприятие специализируется на переработке живой улитки. С 2013 года вторым направлением деятельности компании стало выращивание двух видов осетровых. Ежегодно ООО «Русская улитка» перерабатывает до 75 тонн живой улитки в год. С начала 2024-го там выпустили порядка 45 тонн готовой продукции.