В Калининградской области произвели первую партию чёрной икры осетра

Компания расположена в посёлке Рожково Гурьевского округа. Предприятие специализируется на переработке живой улитки. С 2013 года вторым направлением деятельности компании стало выращивание двух видов осетровых. Ежегодно ООО «Русская улитка» перерабатывает до 75 тонн живой улитки в год. С начала 2024-го там выпустили порядка 45 тонн готовой продукции.