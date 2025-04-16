На Ростовскую область обрушится мощная магнитная буря G1

В течение всей среды, 16 апреля, в Ростовской области ожидается возмущение магнитосферы. А после 21:00 на регион обрушится магнитная буря G1. Об этом сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Буря будет бушевать в ночь со среды на четверг. И прекратится только в 6:00 17 апреля. Однако на протяжении всего четверга магнитосфера все еще будет находиться в возбужденном состоянии. Лишь к 18:00 солнечная активность должна будет стихнуть.
А следующие магнитные бури ожидаются 22 и 24 апреля.