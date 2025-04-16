На Ростовскую область обрушится мощная магнитная буря G1

Буря будет бушевать в ночь со среды на четверг. И прекратится только в 6:00 17 апреля. Однако на протяжении всего четверга магнитосфера все еще будет находиться в возбужденном состоянии. Лишь к 18:00 солнечная активность должна будет стихнуть.