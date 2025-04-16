Более 200 ветеранов ВОВ примут участие в параде 9 Мая в Минске

«Мы очень трепетно относимся к ветеранам, особенно когда мы приглашаем их на парад. В мероприятии примут участие более 200 из них. В этом году это не только ветераны столицы, будут также и ветераны Минской области, которых есть возможность сопровождать и доставить на мероприятие. Мы сегодня не оставляем без внимания и блокадников Ленинграда, узников концлагерей, малолетних узников, которым уже сейчас 80 лет и более», — подчеркнула представитель Мингорисполкома.