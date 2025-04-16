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Более 200 ветеранов ВОВ примут участие в параде 9 Мая в Минске

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 ветеранов ВОВ примут участие в параде 9 Мая в Минске. Об этом рассказала начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова в проекте БЕЛТА «Страна говорит».

На территории города проживает 280 ветеранов Великой Отечественной войны, отметила Ольга Чемоданова. Не все, к сожалению, в силу состояния здоровья смогут принять участие в параде, который планируется 9 Мая.

«Мы очень трепетно относимся к ветеранам, особенно когда мы приглашаем их на парад. В мероприятии примут участие более 200 из них. В этом году это не только ветераны столицы, будут также и ветераны Минской области, которых есть возможность сопровождать и доставить на мероприятие. Мы сегодня не оставляем без внимания и блокадников Ленинграда, узников концлагерей, малолетних узников, которым уже сейчас 80 лет и более», — подчеркнула представитель Мингорисполкома.