Калининградские призывники отправились служить на Балтийский флот

Об этом сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа.
На сборном пункте военного комиссариата Калининградской области первые 40 призывников прошли медосвидетельствование, профессиональный отбор, дактилоскопию. Всем выдали сим-карты, персональные электронные карты, военные билеты. После их переодели в форму.
Дальше новобранцы отправились в пункт приема и отправки, где их распределят по воинским частям. В этом году весенний призыв пополнит военные части региона на 1400 человек, которые будут служить на кораблях и в береговых частях Балтийского флота, а также в воинских частях на территории Калининградской области.
Ранее сообщалось, что калининградские призывники-росгвардейцы получат усовершенствованную форму.