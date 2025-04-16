Калининградские призывники отправились служить на Балтийский флот

Дальше новобранцы отправились в пункт приема и отправки, где их распределят по воинским частям. В этом году весенний призыв пополнит военные части региона на 1400 человек, которые будут служить на кораблях и в береговых частях Балтийского флота, а также в воинских частях на территории Калининградской области.