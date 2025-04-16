Называевскую межрайонную прокуратуру возглавил Владислав Ракитянский

Сегодня, 16 апреля, прокуратура Омской области сообщила о новом назначении в надзорном ведомстве. 29-летний юрист Владислав Ракитянский возглавил Называевскую межрайонную прокуратуру.
Прокурор региона Алексей Афанасьев поручил новому руководителю усилить контроль сразу по нескольким направлениям деятельности. Это возведение социальных объектов, реализация нацпроектов, работа по ограничению доступа к онлайн-порталам, публикующим запрещенный контент.
«Принять меры к недопущению роста мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», — добавил Афанасьев.
В пресс-службе ведомства уточнили, что карьеру Владислав Ракитянский начинал с позиции помощника Тарского межрайонного прокурора. К сегодняшнему дню стаж работы молодого человека в структуре на разных должностях уже насчитывает около семи лет.