Хоценко: Омская область первой в РФ представила комплексную модель достижения целей устойчивого развития на пять лет

«Омск не только возглавил рейтинг исследования, но и продемонстрировал, как наше давнее партнёрство с компанией “Газпром нефть” и их системный подход к социальным инвестициям трансформируют городскую среду. Большой вклад в развитие нашего города вносят компании “Титан”, “Руском” и другие. Сегодня наша задача — создать такие условия для бизнеса, чтобы социальное предпринимательство стало не обузой, а одним из ключевых трендов развития региона», — подчеркнул губернатор Омской области Виталий Хоценко.