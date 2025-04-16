Хоценко: Омская область первой в РФ представила комплексную модель достижения целей устойчивого развития на пять лет

Омская область стала первым регионом России, представившим комплексную модель достижения целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года на Международном форуме устойчивого развития ШОС в Омске. Стратегия содержит 173 показателя для мониторинга прогресса. Международный форум собрал экспертов для обсуждения сложной, но крайне важной темы: как совместить прибыльность бизнеса и экономики с социальной и экологической ответственностью. Участники поделились опытом внедрения принципов устойчивого развития в своих странах.
Заместитель председателя Правительства Омской области Андрей Шпиленко представил документ на сессии «Роль бизнеса в развитии городов и регионов». Стратегия основана на международных и национальных документах, включая Повестку дня ООН в области устойчивого развития и национальные проекты РФ.
«Омская область первой в стране представила модель достижения целей устойчивого развития, включающую три ключевых компонента: саму стратегию с подробным планом реализации в разрезе каждой из целей устойчивого развития, формирование и публикацию нефинансовой отчетности, а также продвижение целей устойчивого развития за пределами региона. Стратегия включает в себя систему показателей для мониторинга прогресса в достижении ЦУР. Всего в перечень включено 173 показателя», — отметил Виталий Хоценко.
В числе первоочередных мер — создание Совета по устойчивому развитию под председательством Губернатора Омской области, ежегодная публикация отчетов, внедрение моделей ЦУР на инфраструктурных площадках и в промышленных кластерах, а также формирование «зеленых» инвестиционных проектов. На портале Правительства Омской области будет запущен специальный раздел «Устойчивое развитие».
На форуме также были представлены результаты всероссийского исследования Центра социального проектирования «Платформа». Омск занял первое место среди 12 городов-миллионников по уровню социальных инвестиций крупных компаний, в частности, «Газпром нефть», «Титан» и «Руском». Губернатор Хоценко отметил важность создания условий для развития социального предпринимательства в регионе.
«Омск не только возглавил рейтинг исследования, но и продемонстрировал, как наше давнее партнёрство с компанией “Газпром нефть” и их системный подход к социальным инвестициям трансформируют городскую среду. Большой вклад в развитие нашего города вносят компании “Титан”, “Руском” и другие. Сегодня наша задача — создать такие условия для бизнеса, чтобы социальное предпринимательство стало не обузой, а одним из ключевых трендов развития региона», — подчеркнул губернатор Омской области Виталий Хоценко.
В рамках форума было принято решение о проведении отдельного исследования, посвященного Омской области, для выявления региональных трендов и лучших практик взаимодействия власти и бизнеса. Участники форума из разных стран обсудили вопросы ответственного бизнеса и экономики. В частности, были представлены российские и казахстанские системы оценки устойчивости компаний и регионов. К обсуждению онлайн подключился представитель Индии, рассказавший о положительном опыте применения подобных мер в борьбе с экологическими и социальными проблемами.