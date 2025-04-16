Соцфонд назвал число россиян, получающих доплату к пенсии

Согласно данным, численность пенсионеров на учете в Соцфонде, которые получают социальные доплаты к пенсии для доведения уровня материального обеспечения пенсионера до величины прожиточного минимума пенсионера, находится на уровне 6,1 миллиона человек на 31 декабря прошлого года.