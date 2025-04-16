Соцфонд назвал число россиян, получающих доплату к пенсии

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Количество российских пенсионеров, которые получают доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума, составило 6,1 миллиона человек по состоянию на 31 декабря 2024 года, свидетельствуют данные Социального фонда России.
Согласно данным, численность пенсионеров на учете в Соцфонде, которые получают социальные доплаты к пенсии для доведения уровня материального обеспечения пенсионера до величины прожиточного минимума пенсионера, находится на уровне 6,1 миллиона человек на 31 декабря прошлого года.
Отмечается, что федеральные доплаты получают 2,9 миллиона граждан, региональные — 3,2 миллиона.
Такая доплата положена всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания.