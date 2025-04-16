В Екатеринбурге водители начали массово менять права

У кого-то из екатеринбуржцев этот срок и правда подходит к концу. Но многие не вникли в суть законодательных изменений и решили, что им грозит штраф за езду без прав. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в региональной Госавтоинспекции, в этом году количество обращений от водителей, обратившихся за обновлением удостоверений, выросло на 35%.