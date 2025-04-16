В Екатеринбурге водители начали массово менять права

В Екатеринбурге начали массово менять водительские права. Это связано с тем, что у многих автомобилистов заканчивается срок удостоверений.
Напомним, что согласно изменениям в постановлении Правительства РФ от 12 марта 2022 года, водительские права, сроки действия которых истекали в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, были автоматически продлены на три года.
У кого-то из екатеринбуржцев этот срок и правда подходит к концу. Но многие не вникли в суть законодательных изменений и решили, что им грозит штраф за езду без прав. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в региональной Госавтоинспекции, в этом году количество обращений от водителей, обратившихся за обновлением удостоверений, выросло на 35%.
— Такой рост произошел из-за того, что люди раньше срока идут менять водительские удостоверения. Например, если права продлили 1 декабря 2022, то до 1 декабря 2025 года их нужно поменять. Но те, кому продлевали удостоверение в 2023 году, обновлять его будут только в 2026-м, — объяснили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Водителям важно помнить о возможности получения штрафа по части 1 статьи 12.7 КоАП «Управление транспортным средством водителем, не имеющего права управления транспортным средством». Также это распространяется на тех, кто ездит с устаревшим водительским удостоверением. В таком случае штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей, а также отстранение от управления транспортными средствами.