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Белорусы задержаны с воздушным шаром и газовыми баллонами под Гродно

Белорусские пограничники задержали двух нарушителей с воздушным шаром.

Белорусские пограничники задержали нарушителей в Гродненском районе. Подробности рассказали в Государственном пограничном комитете.

Так, 15 апреля были задержаны два белоруса, находившихся вблизи одного из садоводческих товариществ Гродненского района. У нарушителей пограничники изъяли аэростатический шар и 24 газовых баллона.

— Проводится дальнейшее разбирательство, — прокомментировали в ГПК.

В пресс-службе напомнили, что в Беларуси с 1 апреля 2024-го запрещено ввозить, хранить, эксплуатировать и изготавливать беспилотные летательные аппараты и использовать воздушное пространство без надлежащего разрешения.

Незаконное использование беспилотников вблизи границы грозит административной ответственностью и штрафам до 50 базовых величин (ст. 24.19 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).

Тем временем СК показал фото предпринимателя, обманувшего девять белорусов на 63 000 рублей.