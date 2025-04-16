Белорусы задержаны с воздушным шаром и газовыми баллонами под Гродно

Белорусские пограничники задержали нарушителей в Гродненском районе. Подробности рассказали в Государственном пограничном комитете.
Так, 15 апреля были задержаны два белоруса, находившихся вблизи одного из садоводческих товариществ Гродненского района. У нарушителей пограничники изъяли аэростатический шар и 24 газовых баллона.
— Проводится дальнейшее разбирательство, — прокомментировали в ГПК.
В пресс-службе напомнили, что в Беларуси с 1 апреля 2024-го запрещено ввозить, хранить, эксплуатировать и изготавливать беспилотные летательные аппараты и использовать воздушное пространство без надлежащего разрешения.
Незаконное использование беспилотников вблизи границы грозит административной ответственностью и штрафам до 50 базовых величин (ст. 24.19 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).
Тем временем СК показал фото предпринимателя, обманувшего девять белорусов на 63 000 рублей.