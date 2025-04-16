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Глава Городецкого МСУ хочет полностью запретить алкоголь в округе

Александр Мудров — глава Городецкого округа Нижегородской области в своем телеграмм-канале выступил за полный запрет алкоголя на территории муниципалитета.

Источник: Олег Елков/ТАСС

С такой инициативой чиновник выступил после того, как нижегородские законодатели предложили запретить продажу алкогольной продукции по воскресеньям. Об этом мы писали ранее.

"В данном случае не спрос рождает предложение, а предложение поддерживает спрос! По статистике, большинство происшествий и преступлений в округе совершается людьми в алкогольном опьянении. И это следует остановить. Я бы ходатайствовал вообще о полном запрете продажи алкоголя в Городецком округе, — написал Александр Мудров.

Ранее мы писали о том, что продавцов алкоголя из Нижегородской обл. оштрафовали на 17 млн.