Глава Городецкого МСУ хочет полностью запретить алкоголь в округе

"В данном случае не спрос рождает предложение, а предложение поддерживает спрос! По статистике, большинство происшествий и преступлений в округе совершается людьми в алкогольном опьянении. И это следует остановить. Я бы ходатайствовал вообще о полном запрете продажи алкоголя в Городецком округе, — написал Александр Мудров.