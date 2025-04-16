В пасхальную ночь в Севастополе будет ходить общественный транспорт

В ночь с 19 на 20 апреля в храмах Севастополя состоятся праздничные богослужения. Для удобства в Пасхальную ночь в городе будут работать 11 маршрутов общественного транспорта, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В честь праздника троллейбусы № 7, 9, 10 и 12, а также автобусы № 3, 9, 22, 62, 73, 74 и 103 будут ходить всю ночь.
От площади 50-летия СССР к Владимирскому собору в Херсонесе и музейно-храмовому комплексу «Новый Херсонес» также будет ходить бесплатный автобус. Он будет отправляться по мере заполнения, но не чаще чем раз в полчаса.