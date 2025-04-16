Пулково расширит комплекс очистных сооружений в 2,5 раза. Приступить к строительству намерены уже в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани Северной столицы.
— Основная задача петербургского аэропорта — это безопасность, в том числе экологическая. Наше решение по комплексной очистке аэропортовых стоков не имеет аналогов в России и зарубежной практике. Ведь сооружения очищают более 20 веществ, одно из ключевых — этиленгликоль, который не разлагается в природе, — отметила технический директор компании «Воздушные Ворота Северной столицы» Юлия Коробова.
Коробова добавила, что сейчас Пулково работает над масштабированием очистных сооружений. Это позволит обрабатывать увеличенный сток.
Напомним, через очистные сооружения петербургского аэропорта проходит весь объем его вод, которые после обработки становятся совершенно безопасными для окружающей среды. Уникальную технологию запустили еще в период с 2019 по 2022 годы.