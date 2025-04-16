Пулково расширит комплекс очистных сооружений

— Основная задача петербургского аэропорта — это безопасность, в том числе экологическая. Наше решение по комплексной очистке аэропортовых стоков не имеет аналогов в России и зарубежной практике. Ведь сооружения очищают более 20 веществ, одно из ключевых — этиленгликоль, который не разлагается в природе, — отметила технический директор компании «Воздушные Ворота Северной столицы» Юлия Коробова.