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В мэрии Сочи рассказали о причинах неприятного запаха в Адлере

На очистных сооружениях в Адлере предотвратили самовозгорание отходов.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

После многочисленных жалоб местных жителей и отдыхающих на неприятный запах, охвативший часть города, на очистные сооружения в Адлере прибыла комиссия с проверкой. Как стало известно по итогам выезда, здесь предотвратили самовозгорание высушенных осадков сточных вод.

Как рассказали в мэрии Сочи, затяжные дожди и высокая влажность воздуха стимулировали процессы окисления органических веществ, которые составляют 80% высушенных гранулированных осадков сточных вод.

Данный процесс окисления сопровождается выделением тепла и, в определенных условиях, может приводить к самопроизвольному тлению и даже самовозгоранию. Подобные явления, как отметили специалисты, являются естественными и происходят, например, на болотах, зернохранилищах и опилкохранилищах.

«В настоящий момент очаги тления и запаха отсутствуют, контроль ведется круглосуточно», — говорится в сообщении городской администрации.

Ранее Владимир Путин высказался о высотной застройке в Сочи.