В мэрии Сочи рассказали о причинах неприятного запаха в Адлере

Данный процесс окисления сопровождается выделением тепла и, в определенных условиях, может приводить к самопроизвольному тлению и даже самовозгоранию. Подобные явления, как отметили специалисты, являются естественными и происходят, например, на болотах, зернохранилищах и опилкохранилищах.