Росатом и МИРЭА открыли Центр критической инфраструктуры

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация «Росатом» открыла в Российском технологическом университете МИРЭА Центр критической инфраструктуры. Как передает корреспондент ТАСС, на базе центра будут осуществляться разработки в области доверенных программно-аппаратных комплексов.
Научно-технологическая лаборатория «Центр критической инфраструктуры» открыта на базе Передовой инженерной школы (ПИШ) МИРЭА. Основная цель центра — подготовка высококвалифицированных кадров, способных решать задачи обеспечения технологического суверенитета России в области устойчивости функционирования объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Для студентов МИРЭА, заинтересованных в дальнейшей работе в Росатоме, инженеры госкорпорации будут проводить лекции, мастер-классы и лабораторные работы. Центр оснащен современным оборудованием и специализированным программным обеспечением, что позволит получать практический опыт работы с передовыми технологиями защиты информации, а также вести разработки в интересах атомной отрасли. Студенты РТУ МИРЭА также получают возможность проходить практику и стажировку в Росатоме.
«Сегодня в цифровом контуре госкорпорации работает 25 тысяч IT-специалистов, многие из которых — недавние выпускники вузов. Ежегодно к нам приходят более 750 выпускников и студентов, и эта цифра будет серьезно расти. К 2030 году мы ждем еще порядка 40 тысяч цифровых специалистов», — заявил на открытии центра заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева.