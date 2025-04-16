Росатом и МИРЭА открыли Центр критической инфраструктуры

«Сегодня в цифровом контуре госкорпорации работает 25 тысяч IT-специалистов, многие из которых — недавние выпускники вузов. Ежегодно к нам приходят более 750 выпускников и студентов, и эта цифра будет серьезно расти. К 2030 году мы ждем еще порядка 40 тысяч цифровых специалистов», — заявил на открытии центра заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева.