Эксперты дали рекомендации как научить детей правильно обращаться с деньгами

Также дети должны иметь практику обращения с карманными деньгами. Важным аспектом в этом случае является предоставление ему определенной суммы на собственные нужды. Психологи рекомендуют избегать чрезмерного контроля над каждой покупкой, однако полезно периодически беседовать с детьми о том, какие вещи доставили удовольствие, а какие оказались ненужными.