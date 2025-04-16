Эксперты дали рекомендации как научить детей правильно обращаться с деньгами

Современные дети знакомятся с финансовыми вопросами довольно рано, поэтому родителям важно своевременно прививать детям полезные навыки обращения с деньгами. И делать это лучше именно в начальной школе. Специалист-психолог Алиса Вилинская поделилась простыми рекомендациями, направленными на обучение детей ответственному отношению к финансам.
Во-первых, важны наглядность и осязаемость. Наблюдая за ростом собственных накоплений, ребенок яснее осознает значимость денег.
Также дети должны иметь практику обращения с карманными деньгами. Важным аспектом в этом случае является предоставление ему определенной суммы на собственные нужды. Психологи рекомендуют избегать чрезмерного контроля над каждой покупкой, однако полезно периодически беседовать с детьми о том, какие вещи доставили удовольствие, а какие оказались ненужными.
Специалисты советуют поэтапно привлекать детей к обсуждению домашних финансов. К примеру, хорошим началом послужит совместное составление списка покупок на ближайшие выходные.
Важным моментом является и то, что дети должны понимать свою ответственность за высказываемые желания. Если ребенок просит дорогую покупку, предложите ему поучаствовать в накоплении нужной суммы.
И, конечно, детей нужно безопасно знакомить с безналичными платежами. Многие родители применяют специализированные инструменты, такие как детские банковские карты с установленным лимитом, позволяющие отслеживать детский баланс и оперативно получать уведомления обо всех тратах.
— Главное в воспитании финансовой грамотности у детей — соблюдать баланс между контролем и свободой. Когда у ребенка есть возможность принимать решения и видеть их последствия, финансовые навыки формируются естественно. Мы внедряем специальные приложения, которые помогают превратить этот процесс в увлекательную игру, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Также эксперты напоминают, что обучение финансовой грамотности должно учитывать возраст ученика. Детям важны основные понятия, подросткам нужны конкретные инструменты для эффективного управления бюджетом.